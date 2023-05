Thisted FC sendte Koldby/Hørdum nærmere nedrykning

THISTED:Thisted FC og Koldby/Hørdum spillede mandag et vitalt bundbrag i serie 2. Inden kampen var Thisted FC under stregen med otte point, mens Koldby/Hørdum havde fem point på sidstepladsen. Med en sejr til Thisted, ville de kravle op på rækkens tredjesidste plads, der udløser playoff kampe om en plads i serie 2, mens Koldby/Hørdum skulle bruge en sejr for at skabe kontakt til holdende over stregen. Det blev hjemmeholdet fra Thisted FC, der kunne glæde sig mest over udfaldet af kampen. TFC vandt nemlig med 3-0 og kravlede væk fra direkte nedrykning, mens det nu ser svært ud for Koldby/Hørdum, hvis de skal undgå nedrykning.

- Det var en meget komfortabel kamp, som vi havde godt styr på, siger spillende træner for Thisted FC Kristian Bjørn. Hos Koldby/Hørdum anerkender de, at deres egen præstation haltede efter.

- De sad på kampen, og som hold var vi der ikke rigtig i dag, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

Fra starten af opgøret var hjemmeholdet fra TFC mest på bolden. Hjemmeholdet kom også frem til flere fine chancer, og i det 25. minut kom hjemmeholdet foran, da Jonas Lousdal gjorde det til 1-0, hvilket blev den eneste scoring i første halvleg.

Med en føring på 1-0 i ryggen virkede hjemmeholdet ganske komfortable. Koldby/Hørdum havde svært ved at få sat sig igennem, og derudover måtte hjemmeholdet lave taktiske justeringer grundet skader. I det 65. minut kom hjemmeholdet så foran med 2-0, da Kristian Bjørn var først over en løs bold i feltet. I det 79. minut blev det så 3-0, da unge Mathias Andersen med et skarpt indlæg fandt Wisam Arkan, der gjorde det til slutstillingen 3-0 til Thisted FC.

- Det var helt vanvittigt vitalt, at vi fik de tre point, siger Kristian Bjørn. I Koldby/Hørdum-lejren erkender de, at det med syv point væk fra direkte nedrykning og tre kampe tilbage ser svært ud. De tror dog på det, indtil det ikke længere er matematisk muligt.

- Det ser selvfølgelig svært ud, men vi tror på det indtil det sidste. Vi har helt klart niveauet til serie 2, men vi har været hårdt ramt af skader i denne sæson, siger Hanne Sand Smed.