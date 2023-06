Thisted FC sikrede sig en ny sæson i serie 2

THISTED:Torsdag skulle Thisted FC forsøge at bevare deres plads i serie 2, da de på hjemmebane mødte HVA Sydthy i playoff-kampen om en plads i serie 2. Thisted FC havde sluttet sæsonen som tredjesidst i serie 2, mens HVA Sydthy var sluttet som nr. 2 i deres serie 3-pulje. I torsdagens opgør endte hjemmeholdet fra TFC med at trække det længste strå, selvom HVA Sydthy i anden halvleg for alvor pressede hjemmeholdet.

- Fra omkring det 60. og frem til det 85. minut havde de teten, og de havde også en kæmpe stor chance i den periode. Vi havde måske også mere at tabe i forhold til dem, så vi er rigtig glade for, at vi overlever i serie 2 for tredje sæson i træk, siger spillende træner for Thisted FC Jacob Kjær.

I første halvleg var TFC mest i teten i opgøret, og i det 28. minut tog hjemmeholdet så føringen. Med en tværaflevering fandt Marcus Immersen Jacob Kjær, der gjorde det til 1-0, hvilket forblev stillingen til pause.

Fra starten af anden halvleg fortsatte hjemmeholdet med at være mest dominerende, men fra omkring det 60. minut overtog HVA Sydthy for alvor dirigentstokken. Gæsterne satsede mere offensivt, og det pres havde TFC svært ved at modstå. I det 85. minut kom HVA Sydthy frem til en kæmpe chance, som dog blev misbrugt. I det 89. minut fik hjemmeholdet så lukket kampen, da TFC slog en omstilling. Den omstilling satte Marcus Immersen sidste fod på. Hans scoring blev den sidste i opgøret, og derfor endte TFC med at vinde opgøret med 2-0. Dermed er TFC også at finde i serie 2 efter sommerferien, hvilket vækker glæde hos Jacob Kjær.

- Vi er stolte over, at vi som klubben tredjehold kan overleve i serie 2. Inden kampen var jeg lige inde og se, hvor mange spillere vi har gjort brug af i løbet af sæsonen, og jeg talte sammen, at vi har haft 34 forskellige spillere med. I playoff-kampen havde vi tre spillere med, som jeg aldrig havde set før. Når man tager det i betragtning, så er det flot, at vi overlever, siger Jacob Kjær.