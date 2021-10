Thisted FC sikrer opryking

THISTED:Det har været en forrygende sæson for Thisted FC i Jyllandsserien, og lørdag kulminerede den, da oprykningen til Danmarksserien blev sikret. Det skete på hjemmebane, hvor thyboerne slog Vejgaard B med 2-0.

- Det er helt forrygende. Der er liv og glade dage nu, og drengne fortjener det, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

I første halvleg var Thisted FC i kontrol og tillod ikke mange chancer til Vejgaard B. Efter 26 minutter udnyttede Thisted FC en fejl i gæsternes opspil og kom til baglinjen. Her blev bolden spillet ind foran mål, hvor Asger Furbo kunne score til 1-0.

- Vi spillede fint i første halvleg, hvor vi havde ro på bolden. Vejgaard ville gerne have mange dueller, men det synes jeg, vi løste, siger Thorbjørn Larsen.

Thisted FC havde flere gode muligheder i første halvleg, men der blev ikke scoret yderligere.

- Efter pausen kom de ud med fornyet energi og trykkede på, men vi afværgede presset, siger Thorbjørn Larsen.

Thisted FC kom efter 58 minutter en mand i undertal, da Frederik Bonde blev tildelt et gult kort. Det stressede hjemmeholdet, som begyndte at smide flere bolde væk, hvilket gav et par chancer til Vejgaard B.

Mod slutningen af kampen blev Vejgaard B også ramt af en advarsel, og det gav lidt ro igen hos Thisted FC. Og med fire minutter igen lukkede Magnus Andersen kampen med en scoring på kanten af feltet.

Dermed vinder Thisted FC kampen og kan ikke indhentes i tabellen.

- Nu kan champagnepropperne springe. For to år siden spillede vi nedrykningskamp til Serie 2, og siden da har vi bare lagt på og blevet bedre, siger Thorbjørn Larsen.

Kampfakta:

Fodbold, Jyllandsserien

Thisted FC

Vejgaard B

Resultat: 2-0

Mål: 1-0 Asger Furbo (26) og 2-0 Magnus Andersen (86)