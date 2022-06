Thisted FC sikrer sig endnu en sæson i Serie 2

BORBJERG:Lørdag eftermiddag var der sidste spilledag i Serie 2. Her spillede Thisted FC på udebane mod Borbjerg Skave Fodbold, hvor det lykkedes thyboerne at vinde kampen 3-2.

Resultatet betyder, at Thisted FC ender på tredjepladsen i Serie 2 og dermed kan se frem til endnu en sæson i rækken.

- Det har været en mere end godkendt sæson. Vi havde en ambition om overlevelse, og vi ender på tredjepladsen. Det er flot, at Thisted FC's tredjehold kan være med i Serie 2, siger spillende træner for Thisted FC, Jacob Kjær.

Lørdag eftermiddag satte Thisted FC sig på kampen fra første fløjt og var dominerende og chanceskabende. Alligevel var det hjemmeholdet, som bragte sig foran efter 10 minutter på en kontrascoring.

Thisted FC fortsatte med at skabe chancer, men bolden ville ikke i mål i første halvleg. Derfor gik de til pause bagud 0-1.

Efter pausen var Thisted FC igen mest på bolden, men efter 53 minutter kom thyboerne yderligere bagud, da de ikke fik clearet bolden, så gæsterne kunne sparke den i mål.

Fire minutter senere lykkedes det for Thisted FC at få bolden i nettet. Thisted FC fik et hjørnespark, som endte hos Jacob Holst, der sparkede bolden i mål.

Et kvarter senere bragte Thisted FC igen balance i regnskabet med en scoring til 2-2. Her modtog Lukas Andersen en bold i dybden, som han sparkede i mål.

Med 10 minutter igen scorede Thisted FC til 3-2. Igen var det et hjørnespark, som endte hos Kristian Thinggård Bjørn, som scorede.

Dermed endte det med en sejr på 3-2 til Thisted FC.

- Det var en kamp, som vi dominerede, og alle var gode hele vejen rundt, siger Jacob Kjær og fortsætter:

- Vi har haft en rigtig god sæson, og det er helt fortjent, at vi bliver får en sæson mere i Serie 2.

Thisted FC ender på tredjepladsen med 21 point efter 14 kampe.