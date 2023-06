Thisted FC skal ud i playoff efter nederlag mod Aalborg Freja

AALBORG:Thisted FC's hold i jyllandsserie 2 var søndag ude i en sand nøglekamp. Søndagens kamp på udebane mod Aalborg Freja ville nemlig afgøre, hvorvidt Thisted FC ville rykke direkte op i jyllandsserie 1, eller om thyboerne skal ud i en playoff-kamp om oprykning. I søndagens kamp manglede TFC dog de små marginaler, og thyboerne endte med at tabe opgøret med 0-3. Dermed tager Aalborg Freja den direkte oprykningsplads i jyllandsserie 1, mens TFC skal møde Gug i en direkte duel om en plads i jyllandsserie 1.

- Det var de små marginaler, der gjorde forskellen. Vi mødte et hold, der har prøvet at spille de her vigtige kampe før. De stak kniven ind, når de fik muligheden for det, siger TFC-træner Frederik Olsen.

Fra kampens start forsøgte hjemmeholdet fra Aalborg Freja at presse gæsterne højt på banen, og det stressede udeholdet. Som halvlegen skred frem, faldt Aalborg Frejas pres en smule i intensitet, og thyboerne fik spillet sig mere ind i kampen. I det 12. minut kom Nikolaj Rahbæk frem til en stor chance, som dog blev misbrugt. Resten af halvlegen var ganske jævnbyrdig, men i det 39. minut kom udeholdet bagud med 0-1. I resten af halvlegen faldt der ikke flere scoringer.

I anden halvleg blev mere af spillet overladt til TFC, men hjemmeholdet havde ikke held med at komme frem til en udligning. I kampens sidste 10 minutter satsede TFC så alt i jagten på et mål. I det 83. minut straffede Aalborg Freja så det høje pres ved at slå en omstilling, og så var TFC bagud med 0-2. I det 89. minut blev gæsterne så straffet på endnu en omstilling. I kampens overtid fik Aalborg Freja et rødt kort, men det ændrede ikke på, at TFC tabte med 0-3.

- I de sidste minutter satsede vi alt, og der blev vi straffet, siger Frederik Olsen, der nu kan se frem til et playoff-opgør i næste uge mod Gug, der sluttede som nr. 5 ud af 8 hold i jyllandsserie 1.

- Det bliver uden tvivl en meget intens kamp. Vi kommer ind til kampen med god selvtillid, siger Frederik Olsen.

I skrivende stund står playoff-kampen til at blive afviklet på lørdag. Dog er Frederik Olsen gået i dialog med Gug om at få flyttet kampen til en hverdagsaften i næste uge.