Thisted FC slutter sæsonen godt af mod Koldby/Hørdum IF i Serie 2

THISTED:Lørdag var der lokalopgør i Serie 2, da de to Thy-hold Thisted FC og Koldby/Hørdum IF spillede sidste kamp i sæsonen. Koldby/Hørdum IF var sikker på andenpladsen inden opgøret, og Thisted FC havde sikret sig overlevelse.

Det endte med en sejr på 2-1 til Thisted FC over lokalrivalerne.

- Kampen manglede måske lidt tænding, fordi begge hold ikke havde meget at spille for, men det var vigtigt for os at slutte godt af og få en sejr mod et andet Thy-hold, siger spillende træner for Thisted FC, Jacob Kjær, som dog måtte overvære kampen fra tribunen grundet en karantæne.

Der var kun spillet to minutter, da Thisted FC bragte sig foran. Målet kom efter en bold i dybden, som blev spillet til Zacarias Crespo, der sparkede bolden i mål.

Efterfølgende var det en meget lige kamp med chancer til begge hold. Men efter knap en halv time blev Thisted FC's føring fordoblet. Her blev Peter Lukassen spillet fri dybden og loppede bolden i mål.

Thisted FC holdt føringen til pause.

- Jeg synes, det var en meget lige kamp, og begge hold kom til en del chancer, siger Jacob Kjær.

Efter pausen fortsatte kampen med at være tæt, og begge hold skabte fine muligheder. Tre minutter inde i anden halvleg kom der igen spænding i opgøret, da Thomas Uhlig fra Koldby/Hørdum IF sparkede bolden i mål udenfor feltet.

Begge hold fortsatte med at skabe chancer, men der blev ikke scoret flere mål. Derfor endte det med en sejr på 2-1 til Thisted FC.

Dermed ender Thisted FC på fjerdepladsen i Serie 2.

- Efter otte runder lå vi sidst, så vi er meget tilfredse med den sidste halvdel af sæsonen, og nu har vi overlevet to sæsoner i Serie 2 og begynder så småt at etablere os, siger Jacob Kjær.

Nederlaget ændrer ikke på, at Koldby/Hørdum IF ender på andenpladsen, som giver adgang til playoff-kampe om at rykke op i Serie 1.