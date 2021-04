Thisted FC smed føringen i Løgstør

LØGSTØR:Fredag eftermiddag var Thisted FC igen aktion i Jyllandsserien, da de på udebane mødte Løgstør IF. Det endte med at være en tæt affære, og da de 90 minutter var gået måtte begge hold tage til takke med et resultatet 2-2 og et point på kontoen.

- Det var en kamp med to vidt forskellige halvlege, hvor vi sad på det hele i første halvleg og var klart det bedste hold, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Fra kampens start stod der Thisted FC på det meste, og thyboerne spillede sig frem til flere store chancer. Og efter 17 minutter blev Chase Boone spillet fri, og han gjorde det til 1-0 til Thisted FC. Den føring blev fordoblet efter 38 minutter. Her var det Noah Iversen, som sparkede bolden i mål til 0-2.

- Vi formåede i første halvleg at holde godt i bolden og sætte tempo på de rigtige tidspunkter. Og udover målene havde vi to skud på stolpen, så vi gik komfortabelt til pausen, siger Thorbjørn Larsen.

Men Thisted FC kunne ikke fortsætte de gode takter efter pausen, hvor hjemmeholdet fra Løgstør IF kom bedre med i kampen. Efter 58 minutter fik de også reduceret til 1-2.

- 10 minutter inde i anden halvleg fik vi et gult kort, og de scorede kort tid efter. Vi fik yderligere et gult kort minuttet efter og skulle spille to mand i undertal i en periode. Det er klart, at det tog hårdt på kræfterne, hvor vi måtte parere, siger Thorbjørn Larsen.

Da der var spillet 75 minutter modtog Noah Iversen sit andet gule kort og dermed rødt. Det betød, at Thisted FC sammenlagt spillede omkring 30 minutter af anden halvleg en mand i undertal. Her blev de presset langt tilbage og måtte stå imod flere angreb fra Løgstør IF. Men efter 78 minutter lykkedes det hjemmeholdet at trænge igennem og udligne til 2-2.

På trods af undertallet lykkedes det Thisted FC et par gange at komme afsted i kontra, hvor de havde muligheden for at scoren, men bolden røg på stolpen.

- De fik et gult kort i slutningen af kampen, og der havde vi chancerne til at tage sejren, men det skete desværre ikke. Jeg tror, at hvis vi havde fuldt hold hele kampen, havde vi også taget sejren, siger Thorbjørn Larsen.

Thisted FC har spillet fire kampe og er fortsat ubesejret i Jyllandsserien. Thyboerne indtager andenpladsen med otte point.

Kampfakta:

Fodbold, Jyllandsserien

Løgstør IF

Thisted FC

Resultat: 2-2

Pause: 0-2

Mål: 0-1 Chase Boone (17), 0-2 Noah Iversen (38), 1-2 (58) og 2-2 (78)