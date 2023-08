Thisted FC spillede 2-2 mod Kristrup

I seneste kamp spillede TFC 4-4 på udebane mod Aalborg Chang, og lørdag var thyboerne så involveret i endnu et remis, da de spillede 2-2 på hjemmebane mod Kristrup i jyllandsserie 2. Mod slutningen af første halvleg ændrede kampen karakter, da hjemmeholdets målvogter var involveret i voldsomt sammenstød, hvilket resulterede i, at kampen blev afbrudt, mens de to hold ventede på en ambulance.

- Det var voldsomt for begge hold, og da kampen startede igen, skulle alle lige finde sig selv igen, siger Thisted-træner Frederik Olsen, der selv overtog pladsen mellem stængerne efter sammenstødet.

- I første halvleg spillede vi dem ud af brættet, og uden at forklejne Kristrup, så tror jeg, at vi havde vundet under normale omstændigheder, siger Frederik Olsen.

Fra kampens start var TFC klart det bedste hold, og i det 18. minut kom de foran, da Nikolaj Rahbæk gjorde det til 1-0 på et flot langskudsmål. Blot tre minutter senere blev det så 2-0, da Lukas Andersen flot driblede sig igennem på venstre side og scorede til 2-0. TFC havde været klart det bedste hold, men i det 30. minut fik gæsterne fra Kristrup reduceret til 2-1, selvom de ikke havde været farlige i første halvleg. I det 38. minut skete det voldsomme sammenstød så, og kampen blev afbrudt, indtil der ankom en ambulance. Da kampen blev genoptaget skulle de to hold lige finde hinanden igen ovenpå sammenstødet, og derfor kom der ikke flere chancer i første halvleg.

- I pausen fik vi talt ud, og vi var egentlig okay fattede, da vi gik ud til pausen, siger Frederik Olsen.

I anden halvleg var hjemmeholdet klart det bedste hold, mens Kristrup ikke var truende omkring hjemmeholdets felt. TFC spillede sig frem til flere gode chancer i løbet af anden halvleg, men thyboerne fik ikke snøret sækken. I stedet for at lukke opgøret endte TFC med at indkassere en scoring til 2-2 i kampens overtid. Efter et mislykkedes udspark endte bolden hos en Kristrup-spiller, og i den efterfølgende situation begik hjemmeholdet et straffespark. Sparket fra de 11 meter blev sikkert eksekveret af gæsterne, og derfor endte kampen altså 2-2.

- Det var irriterende, at de fik udlignet til sidst. De var ikke i nærheden af noget i anden halvleg, siger Frederik Olsen.