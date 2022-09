Thisted FC taber knebent til topholdet

THISTED:Thisted FC er i en vanskelig situation i bunden af Serie 2, hvor thyboerne ligger sidst med fire point. Søndag eftermiddag var de på en svær opgave, da rækkens tophold fra Højslev Station IF kom på besøg.

Thisted FC leverede en god kamp, men endte med at tabe 2-3.

- Jeg synes, at vi var fuldt ud med i kampen, og man kunne ikke se, at det var top mod bund, men igen i dag mangler vi de sidste marginaler, siger spillende træner for Thisted FC, Jacob Kjær.

Det var Thisted FC, som fik den bedste start på kampen, og efter 14 minutter bragte de sig også foran. Målet kom efter et hjørnespark, som blev headet ind af Mathias Trillingsgaard.

Som første halvleg skred frem, fik gæsterne større og større overtag. Med syv minutter igen af første halvleg udlignede de på et hjørnespark.

I dommerens tillægstid bragte Højslev Station IF sig også foran, da det lykkedes dem at score på en kontra.

Dermed gik Thisted FC til pause bagud 1-2.

Efter pausen var kampen meget lige, og begge hold kom til fine chancer.

- I dag stod vi godt på banen. Vi stod længere tilbage og satsede på kontra, og det fungerede godt, siger Jacob Kjær.

Knap 10 minutter inde i anden halvleg fik Thisted FC udlignet. Thisted FC fik et frispark, som blev slået ind i feltet, og så kom Kristian Thinggard Bjørn til bolden og scorede til 2-2.

Kampen fortsatte med at være tæt og kunne gå begge veje. Men med 11 minutter tilbage slog gæsterne igen kontra og scorede til 2-3.

Thisted FC havde flere muligheder for at udligne, men de sidste marginaler manglede. Det endte derfor med et nederlag på 2-3 til Thisted FC.

- Vi er inde i en periode, hvor vi ikke har marginalerne på vores side, og det er ærgerligt, fordi jeg synes igen, vi leverer en god kamp. Men vi spiller bedre, og så håber vi, at det snart giver nogle point, siger Jacob Kjær.