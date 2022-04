Thisted FC taber rodet Serie 2-opgør

THISTED:Thisted FC har fået en fin start på sæsonen efter oprykning til Serie 2, hvor de ligger midt i tabellen. Lørdag eftermiddag måtte thyboerne dog se sig slået, da Feldborg/Haderup IF kom besøg. Det blev et nederlag på 1-3 til Thisted FC efter en rodet kamp med hårdt spil.

- De var gode til at slås, og vi fik aldrig vores spil i gang. Så det blev et meget fysisk og rodet opgør, siger spillende træner fra Thisted FC, Jacob Kjær.

Kampen var meget lige i første halvleg, hvor ingen af holdene skabte mange chancer. Men efter 15 minutter bragte Feldborg/Haderup IF sig foran efter en dødbold.

Thisted FC stod godt i forsvaret og forhindrede gæsterne i at komme til chancer. Til gengæld havde de også selv svært ved at få spillet til at flyde og skabe chancer. Derfor gil de to hold til pause ved stillingen 0-1.

- Det blev en meget hårdspillet kamp, og det er ikke til vores fordel, siger Jacob Kjær.

Fem minutter inde i anden halvleg blev en angriber fra Feldborg/Haderup IF spillet fri, og han bragte gæsterne på 2-0.

Thisted FC havde fortsat svært ved at skabe chancer, men efter 71 minutter fik de en livline. Fra midten af banen tog Jacob Holst chancen og skød bolden frem. Det skud mistimede gæsternes målmand, så bolden hoppede henover og i mål.

Kampbilledet fortsatte, hvor der blev begået mange frispark, og Thisted FC havde svært ved at kreere muligheder. Med 10 minutter igen erobrede Feldborg/Haderup IF bolden på egen banehalvdel. De slog kontra og scorede til resultatet 1-3.

- Vi lod of frustrere over deres hårde måde at spille på, og der skal vi blive bedre til at fokusere på vores eget spil, siger Jacob Kjær.