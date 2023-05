Thisted FC tabte til kyniske Jetsmark

JETSMARK:Thisteds FC's hold i jyllandsserien kæmper en hård kamp for at sikre sig en plads i toppen af puljen. Fredag aften havde de så muligheden for at spille sig op på 2. pladsen i rækken. Kravet var dog en sejr over Jetsmark på udebane, og selvom thyboerne havde mest boldbesiddelse og flere gode chancer i opgøret, så endte thyboerne med at tabe med 0-2. Efter nederlaget har TFC syv point op 1. pladsen, mens der kun er et point op til 2. pladsen.

- Jetsmark er nok puljens bedste hold rent organisatorisk, og så var de også forbandede kyniske, siger Thisted-træner Frederik Olsen.

I starten af kampen forsøgte Jetsmark at ligge et stort fysisk pres på gæsterne. Det unge hold fik dog afvist hjemmeholdets pres, og efter en lidt nervøs start fik Thisted FC spillet sig mere ind i opgøret. Udeholdet tog dirigentstokken i opgøret, og TFC havde også flere gode muligheder for at bringe sig i front. Den største chance kom i det 33. minut, da Benjamin Andersen fandt en helt fri Magnus Andersen, men fra en position foran mål, blev bolden headet over mål. Selvom udeholdet havde flere gode muligheder i løbet af første halvleg, så blev der ikke scoret i kampens første 45 minutter.

TFC fik en god start på anden halvleg, men i det 51. minut blev thyboerne ramt af kynisme fra hjemmeholdet, da en Jetsmark-spiller med et indlæg fra højre side fandt en medspiller. Efter lidt pingpong i feltet endte bolden så i mål. I forbindelse med opspillet til målet appellerede gæsterne for et frispark begået mod dem, men dommerens fløje forblev tavs. Blot seks minutter senere fik Jetsmark scoret igen, denne gang kom scoringen i forbindelse med et frispark, der blev forlænget og endte i mål. Efter de to scoringer trak Jetsmark sig en smule tilbage på banen og overlod initiativet til thyboerne. TFC havde masser af boldbesiddelse, men gæsterne kunne ikke knække koden til Jetsmarks defensiv. I en periode var TFC i overtal med 11 mod 9 grundet to gule kort til Jetsmark, men heller ikke i den periode fik gæsterne scoret. Thisted FC endte med at tabe opgøret med 0-2, og dermed tabte de en smule terræn i forhold til de øvrige tophold.

- I kampens sidste 25 minutter havde vi nok bolden 85% af tiden, men man vinder jo ikke fodboldkampe ved at have bolden mest. Jetsmark kendte bare deres besøgelsestid, siger Frederik Olsen, der allerede på mandag har en ny vigtig kampe i sigte. På mandag møder TFC nemlig Hjørring på hjemmebane. Hjørring befinder sig på rækkens 5. plads med 16 point, mens TFC selv har 17 point på 4. pladsen.

- Det bliver en rigtig vigtig kamp, hvor vi heldigvis også har en god mulighed for at rejse os igen, siger Frederik Olsen.