Thisted FC tæt på comeback i Jyllandsserien

GUG:Det var en svær opgave, som Thisted FC var på lørdag eftermiddag, da de på udebane mødte Jyllandsseriens tophold Gug B. Her mødte Thisted FC hård modstand, men var tæt på at snuppe et point.

- Det var nat og dag. I første halvleg blev vi spillet ud af banen, men i anden halvleg viste vi virkelig gode takter, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Der var ikke spillet mange minutter, før Thisted FC begik straffespark. Det udnyttede hjemmeholdet og bragte sig foran 1-0.

Thisted FC havde svært ved at få spillet til at hænge sammen i første halvleg, og efter 30 minutter mistede de bolden midt på banen. Det gav en chance til Gug B, som de scorede på til 2-0.

I minutterne op mod pausen fik Thisted FC bedre styr på kampen, men blev aldrig farlige. Derfor gik de til pause bagud 0-2.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle smide hæmningerne, fordi vi havde været for benovet i første halvleg, siger Thorbjørn Larsen.

Der var ikke spillet mange minutter af anden halvleg, da hjemmeholdet spillede sig igennem og scorede til 3-0.

Men som anden halvleg skred frem kom Thisted FC bedre med i kampen. Efter 51 minutter havnede bolden hos Lukas Agesen efter et hjørnespark, og han sparkede bolden i mål til 3-1.

Det gav selvtillid til gæsterne, og efter 67 minutter sparkede Chance Mihigo et langskud i mål.

- Vi kunne godt mærke, at de blev nervøse de sidste 20 minutter, og vi havde flere gode chancer, siger Thorbjørn Larsen.

Thisted FC pressede på for en udligning og var flere gange tæt på at score. Men der blev ikke scoret yderligere, og Thisted FC tabte 2-3.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke får pointet, men drengene skal have ros for en god anden halvleg på en svær udebane, siger Thorbjørn Larsen.