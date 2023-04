Thisted FC tog kontrolleret sejr mod Frederikshavn

THISTED:Lørdag skulle Jyllandsserieholdet fra Thisted FC forsøge at opretholde kontakten til toppen af rækken, da de på hjemmebane mødte Frederikshavn. Med en sejr i lørdagens opgør ville TFC reducere afstanden til Jetsmark på 1. pladsen til fire point, mens thyboerne samtidig ville skabe en afstand på seks point ned til nedrykningsstregen. Efter en god og kontrolleret sejr tog TFC en sikker sejr på 3-1.

- Der var bare forskel på os og dem. Vi var bedre end dem, og vi sad på spillet i det meste af kampen, siger Thisted FC-træner Frederik Olsen.

Fra starten af kampen satte hjemmeholdet sig hurtigt på begivenhederne. Tidligt i kampen fik TFC produceret chancer, og i det 9. minut kom hjemmeholdet så foran, da TFC fik brudt gæsternes opspil. Efterfølgende endte bolden hos Magnus Andersen, der tørt sparkede bolden i mål. I den efterfølgende periode fastholdte hjemmeholdet deres greb om kampen, men i det 19. minut fik Frederikshavn pludselig udlignet. Et langt indkast fra Frederikshavnerne blev lidt tilfældigt snittet videre, og pludselig kunne en helt fri Frederikshavn-spiller gøre det til 1-1. Hele halvlegen igennem havde en storspillende Nikolaj Rahbæk flere gange gjort forsvarsspillerne fra Frederikshavn rundtossede. I det 29. minut kronende han så sin flotte halvleg med et kanon solomål. Først afdriblede Nikolaj Rahbæk på fornem vis to Frederikshavn-spillere, og fra en position fra baglinjen sparkede han frækt bolden mellem benene på Frederikshavn-keeperen til 2-1. Nikolaj Rahbæk havde drevet så meget gæk med Frederikshavn-defensiven, at de i det 30. minut så sig nødsaget til at skifte deres venstreback ud. Efter føringsmålet kom Frederikshavn en smule bedre med i kampen, men der faldt ikke flere scoringer i første halvleg, og TFC kunne gå til pause foran med 2-1.

Efter pausen fortsatte TFC med at være det mest spildominerende hold, og i anden halvleg viste både Nikolaj Rahbæk og Lukas Andersen storspil for hjemmeholdet. I det 63. minut punkterede Lukas Andersen så kampen endegyldigt, da han gjorde det til 3-1 med en scoring efter et kontraangreb. I den resterende del af kampen blev Frederikshavn aldrig for alvor farlige, mens TFC mest havde optræk til chancer. Der faldt ikke flere scoringer i kampen, og derfor kunne TFC glæde sig over en sejr på 3-1.

- Jeg synes, at der var godt drev i det fra vores side i kampen. I anden halvleg var vi klart bedst, og Frederikshavn havde aldrig momentum i kampen, siger Frederik Olsen.

Efter lørdagens sejr placerer TFC sig på 4. pladsen i rækken.