Thisted FC tog point fra Jyllandsseriens tophold

THISTED:Torsdag eftermiddag var Thisted FC på en svær opgave i Jyllandsserien 1, da de på hjemmebane mødte FC Djursland, som ligger nummer et i rækken. Det blev en tæt kamp, som endte med, at de to hold måtte dele pointene efter 1-1.

Fra kampens start, var det gæsterne, som satte sig på kampen og kom til flest chancer.

- Vi vidste godt, at vi mødte et godt hold i dag. Fra første fløjt kunne vi godt se, at de var gode til at flytte bolden og havde styr på deres bevægelser og standardsituationer, siger træner for Thisted FC, Thomas Juul Mikkelsen.

FC Djursland var tæt på flere gange i første halvleg, men indimellem var hjemmeholdet tæt på. Syv minutter før pausen havde Thisted FC en omstilling, hvor Lucas Agesen kom til baglinjen. Han sparkede bolden indover, og den endte hos Jacob Hjort, som sparkede bolden i mål til 1-0.

Dermed gik Thisted FC til pause foran, selvom det var gæsterne, som havde været spildominerende.

- Anden halvleg blev mere jævnbyrdig, hvor vi spillede meget koncentreret, og vi havde mulighederne til flere mål, siger Thomas Juul Mikkelsen.

Thisted FC kom til flere gode muligheder i anden halvleg, og FC Djursland mistede momentum. Men efter 65 minutter havnede et udspark i fødderne hos en spiller fra FC Djursland, som udlignede til 1-1.

I de døende minutter var det Thisted FC, som var tættest på og tvang blandt andet målmanden fra FC Djursland til en stor redning.

Men der blev ikke scoret flere mål, og dermed endte kampen 1-1. Det er Thisted FC's tredje uafgjorte i denne sæson.

- Vi er glade for pointet, men vi er lidt ærgerlige over, at vi ikke tog alle tre, siger Thomas Juul Mikkelsen og fortsætter:

- I dag mødte vi et godt hold, og det lykkedes os at frustrerer dem. Det er kendetegnende for vores hold, at modstanderne skal arbejde hårdt for at slå os.