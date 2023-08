Thisted FC tog sejr i sæsonåbner

I sidste sæson glippede oprykning til jyllandsserie 1 for Thisted FC, da playoff-kampen mod Gug blev tabt med 0-4 efter en ellers god sæson. Lørdag tog thyboerne så hul på den nye sæson i jyllandsserie 2 med et opgør på udebane mod Aars. Opgøret udviklede sig til en typisk åbningskamp, hvor begge mandskaber skulle se hinanden an og samtidig få banket det sidste opstartsrust af sig. Selvom Thisted FC kom bagud to gange, så endte de med at vinde opgøret med 3-2.

- Det blev lidt en typisk sæsonåbner, og det blev lidt en nervøs omgang. Hele kampen igennem havde jeg dog en god fornemmelse af, at det nok sejren nok skulle komme, siger Thisted-træner Frederik Olsen.

Allerede fra kampens start tegnede der sig et tydeligt billede af kampen, hvor udeholdet var mest på bolden, mens Aars forsøgte sig med en mere defensiv tilgang, hvor fokus var på omstillinger. I det 8. minut kom TFC bagud, da Aars kom igennem forsvaret efter en lang bold. I den resterende del af halvlegen var gæsterne mest på bolden, og TFC kom også frem til flere chancer. I det 43. minut kom udligning så for gæsterne. Efter nogle gode kombinationer endte bolden for fødderne af Ebbe Facius, der først fik vendt godt rundt i feltet og efterfølgende sparkede bolden flot ind til 1-1, hvilket forblev stillingen til pause.

I anden halvleg blev spillet til tider lidt rodet for begge mandskaber. I det 65. minut fik Aars tilkendt et straffespark, som hjemmeholdet efterfølgende scorede på. Gæsterne lod sig dog ikke slå ud af scoringen til Aars, og tre minutter efter føringsmålet var der udlignet, da Magnus Andersen gjorde det til 2-2. Efter scoringen fastholdt TFC deres momentum, og i det 88. minut fik udeholdet så den forløsende scoring til 3-2. Denne gang var scoringen signeret af Asger Furbo. Et indlæg fra Mikkel Toft endte hos Furbo, og så var gæsterne på vej mod en sejr. Mod slutningen af opgøret kastede Aars alt frem i jagten på en udligning, men thyboerne modstod hjemmeholdets pres og vandt altså med 3-2 i sæsonens første kamp.

- Selvom det ikke var komfortabelt, så synes jeg, at vi vandt fortjent, siger Frederik Olsen.

Vil spille med i toppen igen

I sidste sæson var TFC med helt i toppen af rækken, og spørger man ind til holdets målsætning, så vil TFC gerne være med i den sjove ende af tabellen igen i denne sæson.

- Vi vil gerne spille med i toppen igen, og ligesom i sidste sæson vil vi gerne spille noget offensivt fodbold. Vi har sagt farvel til nogle spillere, men vi har også fået nogle dygtige U19-spillere op. Jeg synes, at vi har en rigtig stærk trup, siger Frederik Olsen.