Thisted FC tog vigtig sejr mod Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Spillet var ikke prangende, men Thisted FC tog allivel tre særdeles vigtige point, da de lørdag vandt med 3-2 på udebane mod Frederikshavn i jyllandsserien. Dermed fastholder Thisted FC deres greb om den vigtige 2. plads i rækken. Grundet oprykningsforbud til rækkens 1. plads fra Jetsmark, vil en slutplacering som nr. 2 udløse oprykning til jyllandsserie 1 for thyboerne.

- De kom med meget fysisk, mens vi gerne ville spille med bolden, så det blev en rodet kamp, siger Klaus Furbo, der lørdag agerede cheftræner i Frederik Olsens fravær.

Starten af kampen var en rodet en af slagsen, men i det 10. minut kom thyboerne foran, da Benjamin Kappel fik scoret efter et hjørnespark. Efter scoringen tabte udeholdet dog en smule momentum, og i det 25. minut fik Frederikshavn så udlignet til 1-1. Gæsterne tabte bolden på midten af banen, og efterfølgende slog Frederikshavn en omstilling, der endte ud i en udligning til 1-1, hvilket også var stillingen til halvleg.

Fra starten af første halvleg forsøgte TFC at sætte Frederikshavn under pres, men i det 60. minut tog hjemmeholdet føringen efter et hjørnespark. Som et led i en offensiv satsning smed TFC Jonas Hansen op i angrebet, og det gav momentum. I det 71. minut fik Nikolaj Rahbæk tilkæmpet sig et straffespark, som Asger Furbo omsatte til en udligning til 2-2. Selvom udligning var i hus, så forblev Jonas Hansen i angrebet, og i det 81. minut fik Jonas Hansen så bragt TFC foran med 3-2. I kampens døende minutter var Frederikhavn tæt på at få udlignet til 3-3, overliggeren reddede dog thyboerne, der vandt med 3-2.

- Det var fortjent, at vi vandt, men spillet var ikke prangende, men vi vandt, og det var det vigtigste, siger Klaus Furbo.

Med to kampe tilbage af sæsonen har TFC et point ned til Aalborg Freja på 3. pladsen.