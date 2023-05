Thisted FC trynede Farsø med 8-0

THISTED:Thisted FC's hold i jyllandsserien skulle onsdag forsøge at rejse sig efter weekendens nederlag i topkampen mod Vejgaard, da thyboerne på hjemmebane mødte Farsø. Thyboerne fik i den grad rejst sig, og de leverede et resultat, som hverken de eller Farsø vil glemme lige med det samme. Thyboerne maltrakterede nemlig Farsø ved at vinde med vanvittige 8-0. Allerede efter første halvleg førte hjemmeholdet med 7-0, men anden halvleg blev en del mere målfattig end den første.

- Det var fuldstændig vanvittigt. Vi spillede en sindssyg god kamp, hvor vi lige fra starten moste dem og nærmest sendte dem tilbage til Farsø, siger Thisted-træner Frederik Olsen.

Selvom TFC havde modvind fra kampens start, så tromlede thyboerne totalt over et Farsø-hold, der havde valgt at forsøge at presse hjemmeholdet højt på banen. Hjemmeholdet udnyttede gæsternes høje pres til at spille bolde i bagrummet, og allerede i det 4. minut kom hjemmeholdet foran med 1-0, da Lucas Agesen scorede. Hjemmeholdet var i et sprudlende spilhumør, og TFC var anført af en særdeles veloplagt Asger Furbo, der med et lynhattrick førte an i dissekeringen af Farsø. I henholdsvis det 10- 15- og 20. minut fik Asger Furbo puttet bolden i kassen tre gange, og så førte TFC med 4-0. Trods den store føring så lettede hjemmeholdet ikke på speederen. I det 26. minut gjorde Lucas Agesen det til 5-0, og blot et minut senere ville formstærke Nikolaj Rahbæk også bidrage til målfesten. Rahbæk afdriblede med lethed et par Farsø-spillere, og med en sikker afslutning øgede han TFC-føringen til 6-0. Det sprudlende Thisted-hold fik scoret til 7-0 i det 39. minut, da Asger Furbo scorede sit fjerde mål i kampen, efter at han var blevet spillet fri af Magnus Andersen. Det satte punktum for en formidabel halvleg af TFC-spillerne, der i pausen heller ikke helt kunne begribe, hvad der var sket i de første 45 minutter af kampen.

- Der var både glæde og forundring blandt spillerne i pausen, for vi forstod ikke helt, hvad der lige var sket, siger Frederik Olsen.

I anden halvleg faldt hjemmeholdets scoringsfrekvens. Farsø gjorde alt for at stoppe blødningen, mens Thisted FC med deres store føring i ryggen sparede på kræfterne. Eneste scoring i anden halvleg faldt i det 77. minut, da Magnus Andersen rundede keeperen og gjorde det til slutstillingen 8-0.

- Når man spiller en så vild første halvleg, så kan det næsten ikke undgås, at anden halvleg bliver en mere forkølet affære, siger Frederik Olsen, der også glæder sig i signalværdien i den store sejr.

- Det giver et kæmpe rygstød frem mod resten af sæsonen. Jetsmark, som vi møder i næste kamp, vil nok også lige synke en ekstra gang, når de ser det her resultat, siger Frederik Olsen.

Med sejren er Thisted FC på 3. pladsen i rækken.