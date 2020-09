Thisted FC var bagud med to: Tungt pres sikrede point

THISTED:Det endte med at blive en begivenhedsrig affære i Serie 1, da Thisted FC lørdag eftermiddag hjemme spillede uafgjort 2-2 mod Nibe B. Hjemmeholdet fra Thisted kom bedste fra start, men midt i første halvleg var det gæsterne, der bragte sig foran.

- Jeg synes, vi startede rigtig fint og spillede godt, men så skete det, som ikke måtte ske, at de fik en omstilling, som de scorede på. Det var en spand koldt vand i hovedet, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Den stilling holdt til pause på trods af flere store muligheder til hjemmeholdet. I anden halvleg fortsatte Thisted FC med at presse på, men igen formåede Nibe B at slå kontra og gøre det til 0-2. Thisted FC fik dog svaret hurtigt tilbage, da Asger Furbo efter 65 minutter kom først på et indlæg og reducerede til 1-2.

- Tre minutter efter vores scoring begik vi så straffe, men det reddede August Heskjær Larsen i målet heldigvis rigtig flot. Det gav os luft igen, så de sidste 20 minutter pressede vi dem baglæns ud af banen, siger Thorbjørn Larsen.

Og efter 75 minutter kom udligningen til Thisted FC. Det var et hårdtsparket frispark, som Noah Iversen fik panden på. Herefter jagtede Thisted FC sejren, men der blev ikke scoret flere mål, og begge hold måtte nøjes med et point.

Kampfakta

Fodbold, serie 1

Thisted FC

Nibe B

Resultat: 2-2

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1, 0-2, 1-2 Asger Furbo (65) og 2-2 Noah Iversen (75)