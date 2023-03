Thisted FC var tæt på de tre point mod Vejgaard

THISTED:TFC's hold i jyllandsserien tog lørdag hul på sæsonen med en kamp på hjemmebane mod Vejgaard. Lørdagens kamp udviklede sig til at blive en klassisk premierekamp, hvor nerver til tider prægede spillet. Efter 90 minutter endte Thisted og Vejgaard med at spille 1-1.

- Det var langtfra en katastrofe, og Vejgaard er også et rigtig godt hold, siger Thisted-træner Frederik Olsen.

Starten af kampen var en rodet affære, hvor hjemmeholdet dog var mest på bolden. I kampens åbning kom Vejgaard ikke med meget, men det var dog gæsterne, der bragte sig foran i det 12. minut. Vejgaard slog en dyb bold op mod deres angriber, og det endte i en friløber, der blev sikkert eksekveret. Føringsmålet til Vejgaard tog lidt pusten fra TFC, der ikke kunne komme frem til en udligning i første halvleg.

Thyboerne fik en perfekt start på anden halvleg, for der var knap fløjtet op, før der stod 1-1. Efter et perfekt gennemspillet angreb endte bolden for fødderne af Asger Furbo, der sikkert gjorde det til 1-1. Udligningen gav TFC stort momentum, og den efterfølgende periode var nærmest et stort stormløb ned mod Vejgaards mål. Værterne fik spillet sig frem til flere chancer. Først blev et langskud parreret på overliggeren af Vejgaards keeper, og senere misbrugte hjemmeholdet en kæmpe chance for at bringe sig i front. I kampens sidste 20 minutter mistede TFC så en smule momentum, Vejgaard var det farligste hold mod slutningen af kampen. Særligt på dødbolde var gæsterne farlige. I kampens dybe overtid var Vejgaard tæt på at stjæle alle tre point, men TFC fik raget kastanjerne ud ilden og sikret sig et point efter 1-1.

- Lige efter kampen sad vi tilbage med en følelse af, at vi skulle have vundet den her kamp, men omvendt kunne vi også sagtens have tabt den, for Vejgaard havde momentum til sidst i kampen, siger Frederik Olsen, der regner med, at hans hold kommer til at kæmpe med netop Vejgaard om placeringerne i subtoppen.

- I sidste sæson bliv de nr. 4, mens vi blev nr. 3, og jeg regner, med at vi blandt andet skal kæmpe med dem igen, siger han.