Thisted FC vinder vigtigt bundopgør i Jyllandsserien

THISTED:Der var vigtige point på spil i bunden af Jyllandsserien 1, da Thisted FC tog imod Frederikshavn FI. Thisted FC ligger sidst på ottendepladsen og lige over dem på syvendepladsen ligger Frederikshavn FI.

Det endte med en 3-1 sejr til Thisted FC, som dermed holder liv i håbet om overlevelse i Jyllandsserien 1.

- Det var en must win kamp for os i dag, men vi leverede en god indsats med den rette indstilling, og vi var også det bedste hold i dag, siger træner for Thisted FC, Thomas Juul Mikkelsen.

Fra kampens start kom Thisted FC ellers under pres var heldige med ikke at komme bagud, da Frederikshavn FI brændte en kontra. Men efter 20 minutters spil kom der mere ro på kampen, og Thisted FC fik bedre fat.

Efter 25 minutters spil bragte Thisted FC sig foran. Her fandt Chance Mihigo Jacob Hjort, som headede hjemmeholdet foran.

Den føring holdt Thisted FC til pause.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle blive ved med at spille vores spil og passe på deres kontraspil, siger Thomas Juul Mikkelsen.

I starten af anden halvleg fik gæsterne igen overtaget på opgøret. Det resulterede også i en udligning, da de udnyttede et boldtab fra Thisted FC.

- Vi fik styr på spillet igen, men havde svært ved at skabe chancer. Så vi ændrede taktik midt i anden halvleg, og det gav pote, siger Thomas Juul Mikkelsen.

Med et kvarter igen modtog Jacob Hjort bolden. Han lagde den af til Jeppe Dalgaard Nielsen, som sparkede bolden hårdt i mål til 2-1.

Den scoring fik Frederikshavn FI til at satse offensivt, og det gav kontramuligheder for Thisted FC. I de døende minutter blev Jacob Hjort nedlagt i feltet og tildelt straffespark. Det tog Lukas Agesen sig af, og han scorede sikkert til resultatet 3-1.

- Det var en vigtig sejr, og vi er med igen i tabellen. Vi har nogle vigtige kampe de kommende uger, hvor vi skal have point, siger Thomas Juul Mikkelsen.