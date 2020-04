Thisted-frisør tager kampen op mod Corona-virus

THISTED:I samarbejde med Mona Lagoni, Dansk Arbejdsmiljø, har cheffrisør Ulla Hyldgaard gennemgået salonen for at fjerne smitteveje og tage højde for risikoen for at blive smittet med virus som Corona. Det skriver erhvervsmagasinet Bizz Up på sin hjemmeside.

Arbejdsmiljøkonsulent Mona Lagoni fra Thisted har en fortid som lungefysioterapeut på en intensivafdeling, og hun har på det seneste med sit firma Dansk Arbejdsmiljø sat fokus på Corona-smitten på arbejdspladser.

- Vi er gået meget grundigt til værks. Det drejer sig om at kortlægge arbejdspladsen, som var det en intensiv afdeling på et sygehus, siger hun.

Det betyder blandt andet farvel til ugebladslæsning i salonen og goddag til særligt arbejdstøj, der ikke må tages med hjem og kogebehandling af klippeværktøjer, fortæller Ulla Hyldgaard.

- Forestil dig en frisørsalon uden ugeblade. Men de bliver altså strengt forbudt her. Der er for mange, der sidder og slikker på fingrene, når de vender siderne, giver hun som eksempel.