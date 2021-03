Thisted intensiverer jagten på de smittede

THY-MORS:Thisted Kommune sætter nu et antal medarbejdere ind i kampen mod corona-smitten.

- Vi vil gerne støtte Styrelsen for Patientsikkerhed i arbejdet med at få fat i de smittede borgere og deres nære kontakter, og vi hjælper med et kommunalt tilbud, hvis de ikke selv har mulighed for at gå i isolation, fortæller social- og sundhedsdirektør Tue von Påhlman.

Thisted har på det seneste indtaget en nordjysk førsteplads som den kommune, der - i forhold til indbyggertallet - har det højeste antal smittede. En position, som blev fastholdt mandag, selv om der her kun blev registreret to nye smittede.

Alligevel har Thisted tøvet med at assistere den statslige myndighed med smitteopsporingen.

- Vores medarbejdere har været spændt hårdt for med at sikre borgerne den pleje og de ydelser, de har krav på. Men nu har situationen stabiliseret sig, og det har givet større overskud, siger Tue von Påhlman.

Social- og sundhedsdirektør Tue von Påhlman har ikke noget klart svar på, hvorfor Thisted lige nu har en nordjysk førsteplads i smittestatistikken. Arkivfoto

Ifølge social- og sundhedsdirektøren tegner der sig ikke noget klart billede af smitteudbruddet i Thy:

- Der er mange forskellige smittede, i alle dele af kommunen, og det er både ældre og børn og unge, som er ramt.

Tue von Påhlman kan endnu ikke sige, hvornår arbejdet med smitteopsporing kan komme i gang eller hvor mange medarbejdere, der skal afsættes til opgaven.

Nyt teststed i Hurup

I Hurup åbnede der fredag et nyt teststed på den gamle jernbanestation. Her vil der seks af ugens dage tilbudt enten PCR-test, mod tidsbestilling, eller kviktest med umiddelbart svar. Mens der fredag kun var 60 borgere, der gjorde brug af sidstnævnte test, blev ikke færre end 793 dagen efter podet til PCR-testen.

Også i Frøslev på Mors er testkapaciteten blevet udvidet. Morsingboerne har dog fået banket smitten ned til 14,8 pr. 100.000 indbyggere, mens det tilsvarende tal i Thisted Kommune er 87,6. I begge kommuner var tallene uændrede fra søndag til mandag.