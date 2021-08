Thisted kæmpede sig til point

Gug

Thisted fc

2-2

fodbold, jyllandsserien

GUG:Mandag tog Thisted FCs 2. hold i jyllandsserien hul på sæsonen ude mod Gug. Det blev en kamp med masser af nerve og spænding. Begge mandskaber havde chancerne til at tage de tre point, men kampen sluttede med en pointdeling efter 2-2.

- Uafgjort var fair nok. Vi var bedst i første halvleg, og de var bedst efter pausen, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

Fra kampens start kom det unge Thisted-hold under et massivt fysisk pres, og i det 13. minut kom de bagud, da en spiller fra Gug bragede et langskud i kassen. Efter den mindre gode start på kampen fik thyboerne spillet sig bedre med i kampen, og i det 17. minut havde de en stor chance for at udligne. I det 22. minut kom så udligningen, da Magnus Andersen gjorde det til 1-1. I resten af halvlegen var Thisted i teten og fik sat flere gode angreb sammen, men det blev ikke til flere scoringer i første halvleg.

I anden halvleg kom hjemmeholdet fra Gug bedst ud, og spillet blev mere på hjemmeholdets præmisser. I det 57. minut kom værterne så foran igen, da Thisted-forsvaret kiksede i deres opdækning ved et frispark. Selvom aalborgenserne sad mere på spillet, så fik Thisted udlignet i det 67. minut, da Noah Iversen med et fornemt hovedstød fik overrumplet Gug-keeperen. I resten af kampen var Gug mest spilstyrende, mens thyboerne forsøgte at lukrere på omstillinger. Gug kom med cirka et kvarter tilbage af kampen tæt på en tredje scoring, men i to omgange var overliggeren i vejen. Også TFC kom frem til flere gode omstillingsmuligheder mod kampens slutning. Den sidste skarphed manglede dog, og derfor sluttede opgøret altså 2-2.

- Det var virkelig en god jyllandsserie-kamp, og jeg fuld af begejstring over, at vi to gange får kæmpet os tilbage mod et godt og fysisk stærkt Gug-hold, siger Thorbjørn Larsen.

Vil undgå nedrykning

Thorbjørn Larsens mål for sæsonen er at undgå nedrykning, og så vil han samtidig gerne gøre sine unge spillere bedre.

- Vi vil gerne udvikle vores spillere, så nogle af dem forhåbentlig kan gøre sig gældende hos vores hold i 2. division. Vi mener, at spillerne får den bedste udvikling ved at spille fremadrettet, så det vil vi også gerne forsøge os med, siger Thorbjørn Larsen.

Pausestilling: 1-1

Mål: 1-0 (13). 1-1 Magnus Andersen (22). 2-1 (57). 2-2 Noah Iversen (67).