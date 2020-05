Thisted Kommune åbner for udendørs besøg på plejecentre

THISTED:Nu bliver det muligt at besøge sine nærmeste på plejecentrene i Thisted Kommune. Det vil foregå på centrenes udendørsarealer.

Det oplyser Thisted Kommune i en pressemeddelelse.

Retningslinjerne er, at man maksimalt må være to besøgende, og der skal holdes to meters afstand. Et besøg må maksimalt vare 30 minutter.

Plejecentrene har ellers været lukkede for fysiske besøg på grund af forbuddet fra 11. marts 2020.

Alle pårørende har respekteret besøgsforbuddet, hvilket er en medvirkende årsag til, at der ikke har været tilfælde af corona-smitte blandt beboerne, fremhæver kommunen i pressemeddelelsen. Her nævnes det, at kontakten i stedet er foregået via telefon- og videoopkald, vinduesbesøg og lignende.

Ida Pedersen, formand for social- og sundhedsudvalget, glæder sig over, at det nu bliver muligt fysisk at besøge sine kære på plejecentrene:

- Jeg har talt med rigtigt mange pårørende de sidste uger, og jeg ved, hvor svær situationen har været for både de ældre og deres pårørende. Derfor glæder det mig utroligt meget, at der nu er kommet en retningslinje fra Sundhedsstyrelsen, som betyder, at vi forsvarligt kan tilbyde besøg udenfor på vores plejecentre, udtaler hun og fortsætter:

- For medlemmerne i Social- og Sundhedsudvalget har det været den enkelte beboer og personalets helbred, som har haft den højeste prioritet. Derfor har vi fulgt KL’s anvisning om at afvente en national retningslinje, før der blev åbnet op for udendørsbesøg på plejecentrene. Nu er denne retningslinje endelig kommet, og derfor får vi nye muligheder, og nye løsninger som besøgspavilloner og lignede tiltag, der gør besøg på udearealer muligt. Vi skal selvfølgelig stadig gøre alt, hvad vi kan, for at undgå smittede beboere på plejecentrene. Derfor vil besøgene stadig skulle ske under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold og efter de retningslinjer, de fleste nu kender.

Besøg skal bookes

Alle Thisted Kommunes plejecentre er gjort klar til at modtage udendørsbesøg på udvalgte arealer ved hvert center fra og med onsdag 13. maj. Man skal ringe og aftale tid for et besøg på forhånd og vil så få anvist et tidspunkt.

Derudover gælder det, at besøgende med symptomer på COVID-19 ikke har adgang. Besøgende skal samtidig være symptomfri i 48 timer før besøg.

Der opfordres til, at det er de samme to personer, der kommer på besøg hver gang.

Den enkelte beboer må maksimalt modtage tre besøg om ugen fra samme pårørende. Ingen fysisk kontakt og to meters afstand. Besøgende og beboere skal blive siddende på de opstillede pladser. Hvis en beboer rejser sig eller bliver urolig, er det personalets opgave at bringe beboeren til ro. Pårørende skal vaske eller spritte hænderne ved ankomst. Der serveres ikke forplejning, ligesom besøgende ikke må medbringe forplejning.