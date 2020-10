Thisted Kommune aflyser show: Thy Awards 2021 bliver pr. livestream

THISTED:Thy Awards plejer at samle op mod 1000 mennesker i Thyhallen til fejring af foreninger, frivillige og sportsudøvere. Men i lyset af coronaen bliver showet i 2021 aflyst i sin sædvanlige form.

Begivenheden gennemføres i stedet i en mindre udgave med op til 50 deltagere og med livestreaming ud til en række foreninger, som ønsker at deltage.

Det bliver løsningen på baggrund af den store usikkerhed om, hvordan det ser ud med forsamlingsforbuddet på det tidspunkt i februar, hvor Thy Awards plejer at blive afviklet.

Kommunen kunne have satset på, at forsamlingsforbuddet til den tid enten er helt ophævet eller at restriktionerne er blevet lempet, så man for eksempel må samles 500 personer. Men i begge tilfælde vil der være risiko for, at det alligevel ikke bliver tilfældet, og at man derfor må være nødt til at aflyse med kort varsel - med økonomisk tab og spildt arbejdskraft til følge.

Derfor har kommunen anbefalet livestream-modellen, og det har et enigt børne- og familieudvalg tilsluttet sig.