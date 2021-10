Thisted Kommune har ansat ny socialchef

THY:Blandt 12 ansøgere har Thisted Kommune ansat Karen Vraa Jensen som ny socialchef.

47-årige Karen Vraa Jensen kommer fra en stilling som afdelingsleder for det specialiserede område i Brønderslev Kommune, og ifølge Tue von Påhlman, direktør for Thisted Kommunes social- og sundhedsforvaltning, får kommunen med hende en yderst kompetent leder.

- Karen Vraa Jensen har en unik faglig profil, der både omfatter en uddannelse som socialrådgiver, erfaringer med myndighedsarbejde, lederkompetencer og et skarpt strategisk overblik. Hun har med andre ord en stor faglig ballast, som jeg er sikker på, vi vil få stor glæde og gavn af i Thy, siger Tue von Påhlman ifølge en pressemeddelelse fra kommunen.

Oveni sin uddannelse som socialrådgiver har den nye socialchef en kandidatgrad i politik og administration og en diplomuddannelse i ledelse. Ud over som socialrådgiver har hun arbejde som konsulent og senest altså som afdelingsleder.

- Det er naturligt for mig at tænke på tværs og sørge for, at der er sammenhæng i organisationen. Det er en vigtig forudsætning for et vellykket socialområde, og det glæder jeg mig til at arbejde med i endnu højere grad i Thy, siger hun.

Karen Vraa Jensen ser hun frem til at arbejde med en ny helhedsplan, der skal sikre, at socialområdet i Thy har de rigtige tilbud i forhold til borgernes behov.

- På landsplan står socialområdet over for nogle udfordringer med et stigende antal borgere, der har brug for hjælp til mange forskelligartede udfordringer. Det er også en realitet i Thy. Det stiller nye krav til vores tilbud, og det arbejde glæder jeg mig til at komme i gang med, siger hun.

Karen Vraa Jensen. der bor i Aabybro sammen med sin mand og tre børn, tiltræder i den nye stilling 1. december.

Hun afløser Jan Bendix Jensen, der fratrådte som socialchef i august.