Thisted Kommune har opsagt aftalen med Nørbygård

HANSTHOLM:Thisted Kommune har opsagt driftsaftalen med alkoholbehandlingscentret og forsorgshjemmet Nørbygård i Hanstholm. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Aftalen udløber derfor ved udgangen af 2020, men samarbejdet fortsætter med Nørbygård som et privat tilbud, hvor KFUMs Sociale Arbejde i Danmark overtager bygningerne.

På Nørbygård tilbyder man intensiv døgnalkoholbehandling og efterbehandling samt forsorgsarbejde under Servicelovens paragraf 110. Det sidste er et tilbud til hjemløse eller funktionelle hjemløse, som for en kort periode kan have brug omsorg og stabilisering i et rusfrit miljø. Her vil beboerne også fremadrettet kunne visiteres under selvmøder-princippet.

Fra 2021 vil Nørbygård høre under paraply-organisationen KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark, men blive drevet under fondsbestemmelse og med en overordnet bestyrelse.

Thisted Kommune har i flere år ikke udnyttet de faste pladser på Nørbygård fuldt ud, idet kommunen i vidt omfang tilbyder borgerne ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug i rusmiddelteamet på Korsgade og Munkevej i Thisted. Samtidig er der sket lovændringer, hvilket alt sammen medfører, at driftsaftalen med Nørbygård opsiges, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Vi har været rigtig godt tilfredse med samarbejdet med Nørbygård og den behandling, som har fundet sted der, men reglerne omkring rammeaftalebestemmelserne i Region Nordjylland er blevet sådan, at man ikke kan have en driftsaftale med en selvejende institution, som udbyder sundhedslovsydelser som døgnalkoholbehandling, forklarer socialchef Jan Bendix fra Thisted Kommune. Han fortsætter:

- Men vi er virkelig glade for, at Nørbygård fortsætter, og at KFUM’s Sociale Arbejde overtager bygningerne, så tilbuddet kan bevares. Borgere i Thisted Kommune vil også fremadrettet have muligheden for at komme i behandling for alkoholmisbrug på Nørbygård, ligesom det er tilfældet for borgere i alle andre kommuner.

Det vil være KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark, som ejer bygningerne og Nørbygård lejer sig ind som et privat tilbud.

Lene Drejer, der er leder af Nørbygård, glæder sig over, at det er lykkedes at lave en aftale med Thisted Kommune om, at bygningerne bliver opkøbt, og at Nørbygård kan drive tilbuddene videre på private vilkår.

- Det er en god aftale, vi har lavet, ved at KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark overtager bygningerne. Det betyder, at vi kan fortsætte arbejdet med de tilbud, vi allerede har. Hvis kommunen i fremtiden har et behov, så vil vi naturligvis også stå til rådighed og samarbejde om det fremover, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Nørbygård råder over 14 forsorgspladser og 12 til døgnalkoholbehandling.