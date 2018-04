Thisted Kommune overvejer gode råd for 300.000 kroner

LILDSTRAND: Thisted Kommune skal bruge 300.000 kroner fra kassebeholdningen til at undersøge, hvordan der bedst muligt kan etableres kystsikring på en strækning af kysten øst for landingspladsen.

Under stormen Urd i juledagene 2016 skete en kraftig nedbrydning af klitfoden over en strækning på 300 meter, hvoraf 150 meter tilhører Thisted Kommune.

Kommunens udvalg for klima, miljø og teknik skal i næste uge tage stilling til en indstilling om at købe rådgivning om kystsikringen ved Lildstrand for 300.000 kroner.

I følge sagsfremstillingen er der behov for rådgivning i form af konsulentbistand for at afdække mulighederne "for at opnå den bedst mulige kystbeskyttelse af den eroderede kyststrækning".

I oktober sidste år er der udarbejdet et skitseprojekt for kystsikring på hele den truede 300 meter lange strækning, men under sin forhåndsbehandling af projektet har kystdirektoratet bemærket, at der ikke kan etableres fast kystsikring ud for ubebyggede arealer. Et nyt skitseprojekt omfatter derfor kystsikring ud for de bebyggede parceller.