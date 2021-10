Thisted Kommune skal være økologisk: - Det er ikke nok med flotte visioner

THISTED:Thisted Kommune skal være et solidarisk, økologisk og klimavenligt sted at bo.

Det er den overordnede målsætning for Enhedslisten i Thy, fortæller spidskandidat Jens Otto Madsen.

- Vi mener, at Thisted skal gå foran som klima- og energikommune. Det er ikke nok med flotte visioner, der skal konkrete handlinger til, siger han.

For eksempel ønsker Enhedslisten, at kommunen bidrager til den grønne omstilling ved at reducere CO2-belastningen fra bygningers energiforbrug og udskifter fossile biler med el-biler, mens der til gengæld skal skrues op for genbrug og affaldssortering samt indføres en grønnere indkøbspolitik.

Kommunen skal derudover indføre en politik, der tilgodeser økologi i alle kantiner på for eksempel skoler og plejehjem.

- Vi tror på, at det ville fremme sundheden og bevidstheden om den klimaomstilling, vi skal ind i. Sådan en politik ville være et stort fremskridt, siger spidskandidaten.

Kernevelfærd er det andet helt store fokusområde for Enhedslisten. Her er det en drøm, at daginstitutionerne kan få tilført flere resurser.

- Vi synes, vores daginstitutioner trænger til at få flere varme hænder i den daglige pasning, så kvaliteten kan blive hævet.

Når det kommer til skolerne, er det Enhedslistens ubestridte ambition, at alle skoler skal bevares, også selvom elevtallet falder.

- Vi synes ikke, en skole først og fremmest skal betragtes som en forretning. Man må acceptere, at de mindre skoler, som er en livsnerve i et lokalsamfund, vil koste mere, end det koster at drive en stor skole, men der er så mange gevinster ved at bevare en lokal skole i et område, siger Jens Otto Madsen.

Når det kommer til handicapområdet, tøver Jens Otto Madsen ikke med at kalde det en ”skandale”, at der ikke er kapacitet til, at unge handicappede kan flytte hjemmefra.

Selvom Enhedslisten stemte for, så tror han ikke, at den vedtagne helhedsplan indeholder midler nok.

- Det er et kæmpe problem, at vi behandler de svageste i samfundet på den her måde, siger han.

Misbrugsområdet skal også prioriteres, så dem, der er parate til at modtage behandling, får den nødvendige behandling. Håbet er, at de borgere, der kommer ud af deres misbrug, måske kan bidrage med deres erfaringer og hjælpe andre på samme vej.

Enhedslisten vil tage de ældre borgere og pårørende med i planlægningen af byggerir af nye plejehjem, og så vil man sikre, at de ældre kan føle sig trygge, ved at skabe mindre enheder med afgrænset personale, så de ældre ikke møder så mange forskellige plejere som i dag.

Faktisk skal borgerne generelt tidligere med på råd, når det kommer til byplanlægning, siger Jens Otto Madsen, og så skal kommunen ansætte en borgerrådgiver:

- Der er en statsstøtteordning, som gør det gratis for kommunen, siger Jens Otto Madsen og uddyber:

- En uafhængig borgerrådgiver kan hjælpe borgerne og være med til at sikre, at de kan komme frem med deres klager eller problemer. Det kunne også være med til at dæmpe konflikter mellem borgere og det offentlige.

Endelig er det en drøm, at der bliver reserveret større puljer af budgettet til at lave cykelstier og udarbejde en plan for, hvordan cykelstierne skal udbygges.

Enhedslisten er i valgforbund med SF, Alternativet og Radikale Venstre, og når det kommer til konstitueringsmuligheder, så er Jens Otto Madsen åben for, at valgforbundet kan gå samlet ind til forhandlingerne:

- Vi håber på en bred konstituering, og går vi ind samlet kan vi lægge det stort mulige pres for, at man skal føre så bred en politik som muligt de kommende fire år.