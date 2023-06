Thisted Kommune spænder ben for udviklingen

DEBATINDLÆG:I løbet af det sidste år er der sket ting i Thisted Kommune, som har været med til at give en negativ omgangstone i kommunen. Hanstholm havn har fået massiv kritik for at gamble med økonomien i forbindelse med Hanstholm havns nye udvidelse.

Er stort anlagt projekt som Danske Bank i øvrigt havde advaret imod. Det var for risikabelt.

Ikke nok med at havneudvidelsen blev en realitet, hertil har kommunen, som har overtaget havnen som tidligere var selvstændig, ønsket, at Hanstholms nye café, Surf 'n' coffee, skal flytte deres café væk fra området, selvom der var skrevet kontrakt med havnen på 5 år.

Det virker forkert, at når der sker gode tiltag som kan være med til at skabe omsætning og tiltrække mennesker, vælger selveste kommunen at spænde ben for udviklingen. Kommunen forsvarer sig med, at der ikke var søgt tilladelse hos dem, og derfor skal cafeen nu lukke.

For 15 år siden blev jeg ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune i en projektlederstilling, hvor jeg skulle være med til at brande kommunen for at kunne tiltrække unge højtuddannede.

For at kunne tiltrække unge, tænkte jeg på muligheden for at markedsføre kommunen som et sted med gode surf-muligheder. Og efter at havde tilbragt et par somre i Klitmøller, hvor jeg havde set, hvor meget det kunne betyde, hvis surfere og unge fandt ud af, hvor mange muligheder der er ved at flytte til Vestkysten, var jeg ikke i tvivl om, at surfing og surfmiljøet skabte den effekt, som netop kunne skabe det Ringkøbing-Skjern Kommune dengang efterspurgte.

Med surfing i Klitmøller var der kommet tilflyttere med drømme og ambitioner, samt mennesker med et ønske om at bo i samhørighed med naturen. Virksomheder som eksempelvis, Klitmøller rig-wear, Klitmøller Collective og Elsk, samt surfbutikker og surfskoler er blevet skabt, siden surfere fandt ud af at kystlinjen i Thy kommune byder på muligheder som man ikke finder mange andre steder.

Jeg brugte derfor Klitmøller som udgangspunkt for at kunne tiltrække potentielle tilflyttere og satte mit fokus på at skabe gode muligheder for surfere og være progressiv i min tilgang. Ved at henvende mig til surfbutikkerne og ildsjæle i kommunen, lykkedes det at samle en lille gruppe af mennesker, som siden arbejdede videre med at give surfing i Ringkøbing-Skjern Kommune en stemme, ikke blot som et kendt surfing spot for danskere, men også internationalt. Resultatet blev vandsportsfestivalen WATERZ som i dag er blevet den største vandsportsfestival i Scandinavian.

WATERZ er med til at give kommunen en god platform for at kunne markedsføre sig som et spændende sted, hvor der er muligheder for udvikling, og hvor gamle og nye surfere har noget at mødes om i fællesskab.

I løbet af de sidste par dage har der i nyhederne været historier om, at Hanstholm havn, bliver brugt af smuglere til at smugle kokain ind i landet. Det er altid ærgerligt når en by eller en hel kommune bliver dømt af enkeltsager, men jeg tror desværre ikke, at det dårlige ry, som kommunen har fået, kommer til at gå væk af sig selv, i nær tid.

Til gengæld tror jeg, at Thisted Kommune med fordel kan være pro-aktiv ved at gribe muligheden og skabe det bedste surfmiljø af international klasse nogensinde. Det starter ved at henvende sig og samarbejde med de mange ildsjæle og erhverv, som ønsker at skabe surfmuligheder og cafeliv, samt indtænke nye ideer og muligheder ved et af Danmarks bedste surfspots, i stedet for at modarbejde eller forholde sig passivt over for dem, som ønsker at skabe fremgang.

Hanstholm har alle muligheder for at udvikle sig i en god retning, som både kan komme byen samt kommunen til gode på sigt. Men der skal handles, frem for det modsatte. Det er der mulighederne og den gode udvikling er.