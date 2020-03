Thisted Kommune vil hurtigere betale sine regninger

THY:I lighed med Morsø Kommune fremskynder Thisted Kommune nu betalingen af fakturaer.

Ved at se bort fra den normale 30 dages betalingsfrist vil kommunen støtte op omkring det lokale erhvervsliv, hvor især turist- og transportbranchen er hårdt presset på grund af corona-krisen,

Lokale virksomheder, som leverer varer eller tjenesteydelser til kommunen, får dermed hurtigere deres betalinger i hus.

- Vi skal selvfølgelig stå sammen i denne tid, og en hurtigere betaling af vores fakturaer er en af de ting, vi kan gøre overfor det lokale erhvervsliv, fortæller kommunaldirektør Ulrik Andersen ifølge en pressemeddelelse fra kommunen.

Betalingen af fakturaer på under 5000 kr. foregår automatisk via robot. Hvad angår de større fakturaer vil kommunens medarbejdere gøre deres bedste for at betale dem hurtigst muligt, oplyser økonomichef Ellen Dissing. Det drejer sig om cirka 55 fakturaer pr. dag.

De lokale virksomheder er velkomne til at sætte en kortere betalingsfrist på de regninger, der bliver sendt til kommunen.

Hos Thy Erhvervsforum glæder man sig over, at kommunen har valgt at tage dette skridt i en særdeles udfordrende tid for mange små og mellemstore virksomheder:

- Et tiltag som dette kan sammen med bl. a. regeringens hjælpepakker være med til at holde nogle af de virksomheder, der har det sværest, oven vande, siger Mikkel Johansen, nytiltrådt erhvervschef i Thy Erhvervsforum.