Thisted-kryds lukker en nat

THISTED:Natten mellem onsdag 18. og torsdag 19. december må trafikanter køre uden om det kryds i det nordlige Thisted, hvor Østerbakken møder Ringvej/Sennelsvej.

Krydset - der også er kendt som Hvasskrydset - lukkes, fordi der skal etableres nye cykelbaner.

Kommunen har op til weekenden anbragt skilte om lukningen langt fra det pågældende kryds. Et af dem står ved rundkørslen på Østerbakken, omkring en halv kilometer tættere på byen.

Her lyder teksten ”Vejen spærret”, selv om det altså reelt kun gælder det næste kryds på vejen.

- Det kunne da godt være, at skiltet skulle stå tættere på. Men det er for at informere trafikanterne i god tid, så de kan tage omkørslen, siger Tobias Geertsen, sektionsleder i Thisted Kommune.

Kommunen vil erstatte de røde cykelfelter i Hvasskrydset med almindelig afmærkning af cykelbaner, markeret med hvid maling på baggrund af den sorte asfalt. Det sker fordi de røde felter har vist sig at have den modsatte virkning, hvis der er for mange af dem i det samme kryds.

- Nu forsøger vi os med kun ét farvet felt, fra Ringvej og halvvejs over krydet. Det er her, vi vurderer at der er den største cykeltrafik, siger Tobias Geertsen.

Feltet bliver i øvrigt blåt i stedet for rødt - vistnok som det første i Thisted Kommune.

Ud over at der etableres ”langtidsholdbare” hvide afmærkninger i krydset bliver en eksisterende cykelbane, langs Østerbakken i retning ind mod byen, forlænget omkring krydset til Ringvej. Og på Sennelsvej hæves kantstenen på cykelbanen op til krydset.

Tobias Geertsen forventer, at det hele kan laves på en enkelt nat. Men i tilfælde af regnvejr kan det blive nødvendigt også at tage den følgende nat i brug.