Thisted lader forældre om podning

THISTED:Skoleelever måtte i denne uge igen møde op til undervisning under omtrent lige så normale forhold som før corona-pandemien. Eneste undtagelse er kravet om, at de ældste af dem skal testes ved næsepodning to gange ugentligt.

Det har Thisted Kommune valgt at gøre gratis for omtrent halvdelen af elevgruppen.

Men for den anden halvdels vedkommende skal forældrene selv sørge for, at deres børn får pinden op i næseboret to gange hver uge.

Afstand til testcenter afgørende

Den ordning står Thisted ret alene med blandt de omgivende kommuner.

Per Overgaard, der er chef for undervisning og fritid i Thisted Kommune, siger:

- Vi har valgt at sige, at de elever, hvis skole ligger tæt på et testcenter, selv skal sørge for at blive testet med forældrenes hjælp. Til de øvrige skoler sender vi et podehold ud to gange ugentligt. Vi skal være økonomiske med kommunens ressourcer, og vi vurderer ikke, at ordningen vil give de pågældende børn og forældre uforholdsmæssigt besvær, siger Per Overgaard.

Behovet har ændret sig

Han tilføjer, at kommunen sideløbende vil vurdere behovet for podninger.

- Vi vil i den første uge føre statistik over, hvor mange elever, der bliver podet. Det er hovedsageligt aldersgruppen 12-15 år, det drejer sig om. De skal have forældrenes samtykke for at blive testet, og en del er sikkert blevet vaccineret mod corona, så meget har ændret sig siden foråret, hvor vi var oppe på at teste 4500 elever om ugen, da det var højest, siger Per Overgaard.

Når kommunen får overblik over situationen, vil ordningen blive tilpasset. Måske vil man fra skoler tæt på testcentre kunne sende hold af elever over til næsepodning.