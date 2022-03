Thisted-løftere triumferede: Jubel og polsk glædesdans på podiet

THISTED:Thisted Vægttrænings Forenings to deltagere ved weekendens danske mesterskaber i styrkeløfternes trekamp, Patryk Bolek og Casper Futtrup, leverede i den grad varen.

For begge løftere var hovedmålet ved DM at sikre sig kvalifikation til EM i Tjekkiet i maj, og det mål indfriede de begge.

Casper Futtrup, som har været igennem en langvarig knæskade efterfulgt af operation og efterfølgende genoptræning, havde ikke været ude i en trekamp siden han for nøjagtig to år siden vandt DM-titlen i -120 kg klassen. Derfor var der også en del usikkerhed om, hvor han stod, når det for alvor gjaldt. Kvalifikationskravet til EM var 880 kg i totalen, og derfor var forsøgene i de tre discipliner målrettet det tal. Og i både squat og bænkpres var Futtrup så overbevisende, at han allerede med et løft på 270 kg i første forsøg i dødløft løste billet til EM. Og totalen på 895 kg, med 30-40 kg ekstra i posen var rigeligt til igen at sikre sig DM guld i -120 kg klassen og disciplinguld i både squat og bænkpres.

Patryk Bolek var i -105 kg klassen oppe imod Danmarks bedste på tværs af vægtklasser, Nicki Lenz, som i år er udtaget til World Games (ikke olympiske idrætsgrenes OL). Så DM-guldet var der på forhånd ikke store forhåbninger om. Men Bolek holdt fokus på sit primære mål, EM-kvalifikationen.

Og som Futtrup havde han nøje valgt forsøgene til at nå de 860 kg som kravet i -105 kg klassen lyder på. Og allerede i sit andet forsøg i favorit-disciplinen dødløft bestilte Bolek 320 kg, som blev klaret i overbevisende stil. Hermed var han på 860 kg og EM-billetten var indløst. Inspireret af det overbevisende andet løft på 320 kg valgte Bolek at gå på 333 kg for at forsøge at slå den 11 år gamle danske rekord på 332,5 kg, som tilhørte Michael Jensen fra Aalborg. Og minsandten om ikke stangen gled i én ubrudt jævn bevægelse fra podiet til Bolek stod udstrakt med låste knæ og ret ryg. En præstation, som de tre dommere belønnede med tre hvide lys. Ny dansk rekord til Bolek, som staks brød ud i en traditionel polsk glædesdans på podiet.

Totalt blev det som forventet Nicki Lentz, der løb med guldet, mens Bolek tog sig af sølvet samt dertil sølv i squat, bronze i bænkpres og så selvfølgelig guld og den danske rekord i dødløft.

Men Futtrup og Bolek’s succes var ingenlunde slut endnu. For da pokalerne til mesterskabets tre bedste atleter på tværs af vægtklasser udregnet på kropsvægtspoints skulle uddeles, var begge thyboer på sejrsskamlen igen. Lentz blev kåret som bedste løfter foran Bolek og Futtrup.