Thisted måtte nøjes med et point trods chanceovertag

HOLSTEBRO:Thisted FC skulle mandag aften forsøge at distancere sig fra nedrykningsstregen, da de mødte Holstebro på udebane i serie 2. Inden opgøret fristede Holstebro en tilværelse under stregen med to point, mens TFC selv stod noteret for fem point. Efter en kamp, hvor TFC havde flest chancer, så blev status quo bevaret i tabellen, efter at mandagens kamp endte 1-1.

- Det er selvfølgelig altid brugbart med et point på udebane, vi er dog lidt irriterede, for vi havde flere kæmpe chancer. Især i første halvleg brændte vi flere store chancer, og vi kunne nok have været foran med 4-0 efter de første 20 minutter, siger spillende træner for Thisted FC Jacob Kjær.

Fra kampens start kontrollerede udeholdet fra TFC totalt kampen. Ganske hurtigt kom thyboerne frem til flere store chancer. I to omgange fik Jacob Kjær store chancer for at bringe sit hold foran, men skarpheden svigtede i de første minutter af kampen. Også Nicklas Holst havde en stor mulighed for at få bolden i kassen, men udeholdet fik ikke prikket bolden over stregen. I det 30. minut fik Holstebro så bragt sig foran på et sandt drømmehug. Et godt stykke fra målet tog en Holstebro-spiller sagen i egen hånd, og med et sandt dommedagshug blev bolden tordnet op i krogen.

- Det var nok årets mål i serie 2. Målet gjorde os lidt frustrerede, for vi havde haft så mange store chancer før det, siger Jacob Kjær.

I den sidste del af første halvleg kunne TFC ikke helt genfinde det gode spil fra første halvleg. Dog faldt der ikke flere scoringer i første halvleg, og derfor var TFC bagud med 0-1 til pause.

I anden halvleg valgte hjemmeholdet fra Holstebro at gå om til en bagkæde med 5 spillere, hvor fokus var på at losse bolden væk. TFC fik dog bevaret tålmodigheden, og i anden halvleg blev de gode dyder fra starten af første halvleg genfundet, og i det 60. minut kom så udligningen, da Asger Furbo scorede direkte på frispark. I den resterende del af kampen havde thyboerne flere muligheder for at bringe sig foran, men meget symptomatisk for kampen så manglede den sidste snert af skarphed, og derfor endte kampen 1-1.

- Vi spillede en rigtig god anden halvleg, hvor vi bevarede tålmodigheden. Desværre fik vi ikke de tre point, men et point er 100 gange bedre end nul, siger Jacob Kjær, der håber, at hans hold snart kan vende de mange uafgjorte til en sejr.

- Det er en virkelig tæt række, og tre point kan rykke rigtig meget, siger han.