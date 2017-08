Thisted med i opløb om kulturpris

THISTED: Thisted Kommune er en af de tre nominerede til årets Con Amore Kulturpris, der uddeles under Folkemødet på Mors.

Prisen, der tidligere var kendt som AmatørKommunePrisen, uddeles af Amatørernes Kunst & Kultursamråd samt DATS - Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed.

På baggrund af indstillinger fra enkeltpersoner og foreninger er Thisted blevet nomineret til prisen sammen med Aarhus og Høje Taastrup. I alle tre kommuner er der skabt gode rammer for amatørkulturen med "gode faciliteter, letforståelige støtteordninger samt et lydhørt og behjælpeligt medarbejderteam", oplyser de to organisationer i en pressemeddelelse

Hvilken af de tre kommuner, der skal have årets pris, afsløres i forbindelse med et awardshow på FolkeScenen i Nykøbing fredag 25. august. Sangeren Poul Krebs er hovedtaler ved showet, hvor sidste års vinder, Herning Kommune, også medvirker.