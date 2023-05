Thisted og Klitmøller delte i porten

THISTED:Der var vigtige point på spil i både top og bund, da Thisted FC torsdag mødte Klitmøller på hjemmebane. Onsdagens sejr til Holstebro over Morsø FC havde sendt TFC under nedrykningsstregen, mens udeholdet fra Klitmøller skulle forsøge at fastholde deres forspring ned til Mejrup på 2. pladsen. Efter en målrig kamp måtte begge hold nøjes med et point, efter at torsdagens kamp endte 3-3.

- I første halvleg synes jeg, at vi var klart bedst, og vi kunne godt have været foran med 2-0, mens anden halvleg blev lidt mere rodet, siger spillende træner for Thisted FC Jacob Kjær. I Klitmøller-lejren anderkender de også præstationen fra TFC.

- Thisted skal have stor kredit for deres kamp i dag, for de gjorde det virkelig svært for os. Vi var skarpe i nogle sekvenser af kampen, så uafgjort var fortjent nok, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

I første halvleg var Thisted FC godt spillende, og de bød i den grad Klitmøller op til dans. I det 18. minut tilkæmpede Jacob Kjær sig så et straffespark. I sidste kamp misbrugte Jacob Kjær et straffespark, så til torsdagens kamp var tjansen som straffesparkstager overladt til Nicolai Søe, der sikkert bragte hjemmeholdet foran med 1-0. Som halvlegen skred frem fortsatte Thisted med at gøre det svært for Klitmøller. TFC havde også muligheder for at få scoret igen, men skarpheden manglede. Selvom Klitmøller ikke helt havde været i vanlige omdrejninger i første halvleg, så fik udeholdet udlignet til 1-1 kort før pausen, da Kasper Skak viste sin målnæse frem og scorede til 1-1.

Kort tid inde i anden halvleg fik Klitmøller så bragt sig foran, da hjemmeholdets Kristian Bjørn lavede selvmål. I det 71. minut fik TFC så lukket sig selv ind i kampen, da Jens Bak fik gjort det til 2-2 efter et hjørnespark. Blot tre minutter senere fik Klitmøller bragt sig på sejrskurs igen, da Kasper Skak igen var på pletten med en scoring. I slutfasen af kampen havde Klitmøller en stor chance for at lukke kampen, da de kom frem til en friløber. En stor redning fra Thisteds keeper forhindrede gæsterne i at score, og kort tid efter fik TFC så udlignet. Målscorer var Wisam Arkan, og hans scoring til 3-3 blev kampens sidste.

Tilfredshed med pointene

Selvom det kun blev til uafgjort, så kunne både TFC og Klitmøller finde værdi i det ene point.

- Det var dejligt med et point mod topholdet, og når jeg ser på vores præstation i dag, så tror jeg på, at vi nok skal overleve, men vi skal selvfølgelig levere i vores kampe, siger Jacob Kjær.

Selvom det blev til pointtab for Klitmøller, så udbyggede Klitmøller faktisk deres forspring til Mejrup på 2. pladsen, eftersom Mejrup torsdag tabte til Lemvig.

- Resultaterne flaskede sig lidt for os, selvom vi spillede uafgjort. Nu er vi fem point foran Mejrup, og så har vi en vigtig kamp på søndag mod Lemvig, siger Martin Haahr.