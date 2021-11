Thisted Kommune krydser grænsen for "nedlukning"

Opdateret kl. 15:43

THY-MORS:Med 74 nye coronatilfælde de seneste to døgn har Thisted Kommune overskredet det incidenstal på 500, som udløser "nedlukningstiltag".

Der er dog ikke tale om en egentlig nedlukning som under tidligere faser af epidemien. I denne omgang er det kun kommunens skoler og dagtilbud, som bliver berørt, og børnene sendes ikke hjem, men skal blive i de grupper eller klasser, som de normalt hører til.

Der er tale om anbefalinger. Men kommunen har besluttet, at de skal følges på de kommunale skoler og institutioner, oplyser social- og sundhedsdirektør Tue von Påhlman.

- Vi tager selvfølgelig også kontakt til private skoler og dagtilbud for at sikre os, at de også er orienteret om anbefalingerne, siger han.

Med de nye tal er Thisted fortsat den kommune i hele det vestlige Danmark med flest smittede i forhold til indbyggertallet. Kun i københavnske omegnskommuner er smitten lige nu højere.

Men også på Mors er der registreret rigtig mange nye tilfælde i de seneste dage, og Morsø Kommune befinder sig ikke længere blandt den håndfuld mindre kommuner, hvor smitten er helt i bund.

Mors er dog stadig langt fra den grænse, som naboerne mod nord overskred fredag. Men allerede torsdag besluttede Morsø Kommune at iværksætte de samme tiltag i forhold til skoler og daginstitutioner.

Thisteds Kommunes incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) var fredag 508, mens tallet for Mors var 190. For begge kommuner er tallet korrigeret i forhold til antallet af test, og kan derfor ikke sammenlignes med de tal, Statens Serum Institut offentliggør hver eftermiddag.

I begge kommuner er det i høj grad smittede børn, der holder epidemien i gang. 21 af de 52 nye smittede i Thisted Kommuner, der blev registreret tirsdag, var således under 13 år, oplyser Tue von Påhlman.

Konservative indstiller valgkamp

De høje smittetal fik fredag De Konservative i Thisted Kommune til med øjeblikkelig virkning at indstille valgkampen forud for kommunalvalget.

- Vi har et fælles ansvar for at få smitten bragt under kontrol, siger partiets borgmesterkandidat Jens Kr. Yde ifølge en pressemeddelelse.

Men når krydsene skal sættes på tirsdag, vil der i begge kommuner være både håndsprit, mundbind og afstandsmarkeringer på afstemningsstederne. Og vælgere, der er utrygge ved at komme indenfor, kan afgive deres stemme i bilen.

Ved Munkehallen i Thisted vil der også være mulighed for at sætte sit kryds i den valgbus, som op til valget har fungeret som et rullende afstemningssted.

Travlhed på testcenter

De høje smittetal, kombineret med kravene kom coronapas eller et friskt testresultat, skabte fredag travlhed på Falcks hurtigtestcenter i Thisted. Allerede inden åbningen klokken 8 fredag morgen var der lang kø på parkeringspladsen foran testcentret, der nu har til huse i Frugtlagerets tidligere lokaler på Industrivej.

- Men vi var forberedt på det og har sat ekstra personale ind, fortæller Catrine Thomsen, der er projektansvarlig for Falcks testcentre i Region Nordjylland.

Hun oplyser, at der fredag var mellem 15 og 45 minutters ventetid på en hurtigtest i Thisted.

Mens centret i Thisted har åbent alle ugens dage, har det indtil nu kun været muligt at få en hurtigtest i Nykøbing tirsdag og fredag. Men fra næste uge udvides der med en ekstra åbningsdag.