Thisted Kommune krydser grænsen for "nedlukning"

THY-MORS:Med 74 nye coronatilfælde de seneste to døgn har Thisted Kommune overskredet det incidenstal på 500, som udløser "nedlukningstiltag".

Der er dog ikke tale om en nedlukning som under tidligere faser af epidemien - der er det kun kommunens skoler og dagtilbud, som bliver berørt. Og børnene sendes ikke hjem, men skal blive i de grupper eller klasser, som de normalt hører til.

Der er tale om anbefalinger. Men kommunen har besluttet, at de skal følges på de kommunale skoler og institutioner, oplyser social- og sundhedsdirektør Tue von Påhlman.

- Vi tager selvfølgelig også kontakt til private skoler og dagtilbud for at sikre os, at de også er orienteret om anbefalingerne, siger han.

Med de nye tal er Thisted fortsat den kommune i hele det vestlige Danmark med flest smittede i forhold til indbyggertallet. Kun i københavnske omegnskommuner er smitten lige nu højere.

Men også på Mors er der registreret rigtig mange nye tilfælde i de seneste dage, og Morsø Kommune er ikke længere er blandt den håndfuld af mindre kommuner, hvor smitten er helt i bund.

Mors er dog stadig langt fra incidenstallet på 500. Alligevel besluttede Morsø Kommune allerede torsdag at iværksætte de samme tiltag i forhold til skoler og daginstitutioner.

