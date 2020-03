Thisted-pigen er kommet ind i coronakampen

THISTED:Hun har et stærkt helbred, Thisted-pigen. Det kan der næppe være tvivl om eftersom hun ganske letpåklædt tåler at stå ude i al slags vejr året rundt.

Men coronaepidemien er ikke at spøge med. Heller ikke for statuen, der står som et vartegn for Thisted ved Kystvejen ned til Thisted Bredning. Thisted-pigen tager tilsyneladende ingen chancer i disse tider. Hun har i hvert fald iført sig mundbind, og for sine fødder har hun placeret et par engangshandsker. Dem har hun måske tænkt sig at tage på, hvis hun stik mod sædvane skulle beslutte sig for at tage på indkøb i byen.