Thisted-politikere efter timelang debat: Muligheden for ny aftale om egnsteater lever stadig

THISTED:Selv om der ikke blev nævnt et navn på teatret, blev der efter halvanden times debat i Thisted Kommunalbestyrelse fundet enighed om, at den kommende tids undersøgelser af, hvordan et fremtidigt teatertilbud til Thisted Kommune skal skrues sammen, også skal åbnes mulighed for en ny egnsteateraftale.

Dermed har kommunens erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg, EAKU, fået kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af retningen for sit arbejde, som i udgangspunktet handler om at finde ud af, om kommunen skal indgå en ny egnsteateraftale for perioden 2021 til 2024. En aftale, som skal afløse den nuværende aftale med Thy Teater som egnsteater. Det er dog ikke afgjort, om det fremadrettet Thy Teater, der spiller den rolle.

Kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til en ny model, som ud over at afsøge de fremtidige muligheder for et samarbejde med Limfjordsteatret i Nykøbing også skal afklare, om fremtiden er at oprette ”en ny overordnet paraplyforening eller en samlende forening, hvor foreningen har til formål at skabe samarbejde mellem de eksisterende teateraktører i Thisted Kommune” - en model, som i udgangspunktet var uden en egnsteateraftale.

Debatten i kommunalbestyrelsen viste, at der var usikkerhed om, hvorvidt det betød, at Thisted Kommune ikke længere skulle have et egnsteater.

- Nej, lød det fra EAKU-formand Niels Jørgen Pedersen (V), som understregede, at der i udvalget var enighed om også at se på muligheden af at forlænge egnsteateraftalen som del af arbejde med den nye teatermodel.

Den enighed ønskede blandt andre den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen gjort mere synlig. Derfor foreslog Jens Kr. Yde (K), at der til beslutningen om at arbejde videre med en ny teatermodel konkret blev tilføjet, at ”modellen åbner mulighed for en egnsteateraftale” - uden det dog blev konkretiseret, om Thy Teater er en del af den mulighed.