Thisted rykker op på listen over erhvervsvenlighed

THISTED: Thisted Kommune er placeret som nummer 21 i en ny undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Undersøgelsen er lavet af brancheorganisationen Dansk Byggeri.

Med placeringen som nummer 21 blandt landets kommuner, er Thisted den bedst placerede kommune i Region Nordjylland, oplyser kommunen.

Teknisk direktør Mogens Kruse Andersen fortæller, at Thisted Kommune gerne vil ligge endnu bedre i den kommende strategiperiode.

- Vi har allerede sat gang i forbedringer indenfor flere af de områder der fremhæves i undersøgelsen. Blandt andet vil vi arbejde for at sænke tiden for sagsbehandling af byggesager. Vi gør det faktisk godt i dag, men det er ikke helt afspejlet i vores målsætninger, siger Mogens Kruse Andersen.

Det skal således gøres mere attraktivt at starte nye virksomheder i kommunen.

- Her har vi allerede taget flere forskellige initiativer for at gøre det mere attraktivt for nye virksomheder at starte op i Thisted Kommune. Blandt dem er Erhvervsafdelingens Business Breakfast, hvor lokale virksomheder indbydes til at deltage i dialog netop om udvikling af Kommunens erhvervsindsats, siger Mogens Kruse Andersen.