Thisted sejrede i målorgie

VIBORG:Thisted FC fik pustet nyt liv i deres forhåbninger om overlevelse i serie 2, da thyboerne søndag vandt med 4-3 på udebane mod Viborg Søndermarken i en målrig affære. Med sejren fik Thisted kravlet op på den rigtige side af stregen dog med samme pointantal som de nærmeste konkurrenter under stregen.

- Havde vi tabt i dag, kunne jeg godt se for mig, at vi var tæt på nedrykning. Derfor var sejren vigtig for os, og den gav os noget moral til de kommende kampe, siger spillende træner for Thisted FC Jacob Kjær.

TFC fik en flyvende start på kampen, da Jhon Crisitan i det 8. minut udnyttede en fejl i forsvaret hos Søndermarken til at bringe Thisted foran. Blot tre minutter senere fik værterne så udlignet, da thyboerens bagkæde blev spillet tynd. Efter den hektiske start på opgøret faldt der lidt mere ro på spillet, og der kom ikke flere mål i første halvleg.

I anden halvleg blev der skruet gevaldigt op for målfrekvensen. I det 61. minut bragte Jacob Kjær igen TFC i front, men i det 73. minut fik Søndermarken udlignet i forbindelse med en dødbold. I det 85. minut kom udeholdet så på sejrskurs igen, da Silas Larsen fik bolden i nettet, og kort tid efter lignede det så, at kampen blev lukket, da Jhon Cristian headede et indlæg i mål. Kampen fik dog fornyet liv, da Søndermarken fik reduceret i overtiden. Til sidst i kampen var thyboerne tæt på at smide det hele væk, men en stærk redning fra målvogteren forhindrede et comeback fra Søndermarken, og Thisted vandt med 4-3.

- Det var en dejlig sejr, og vi spillede egentlig en fin kamp, siger Jacob Kjær, der nu ser frem til lørdagens kamp mod Hanstholm.

- Vi føler os klar til den kamp, men Hanstholm har været godt kørende for tiden. Jeg synes dog, at vi er et bedre hold end Hanstholm, siger han.