Thisted sejrede sikkert i kontrolleret indsats

FARSØ:I sidste uge startede Thisted FC's hold i jyllandsserien sæsonen ud med at spille uafgjort på hjemmebane mod Vejgaard. Lørdag fik holdet så sæsonens første sejr, da thyboerne på udebane sikkert slog Farsø/Ullits med 3-0.

- Det var en fuldt fortjent sejr. Der var ikke så meget slinger i valsen, og det kunne også godt være endt med 5-0, siger Thisted FC-træner Frederik Olsen.

Fra starten af kampen tog udeholdet teten, og TFC var klart mest på bolden og også det farligste hold rent offensivt, mens hjemmeholdet forsøgte sig med at stå dybt på banen og ellers lukrere på omstillinger. I første halvleg producerede gæsterne flere store chancer, men en velspillende målmand fra Farsø/Ullits bød ind med flere store redninger, og Farsø/Ullits kunne takke deres målmand for, at stillingen til halvleg var 0-0.

I anden halvleg fortsatte TFC med at være det dominerende hold, og i det 61. minut fik thyboerne så prikket hul på målbylden. Efter et godt opspil i venstre side fandt Magnus Andersen Lucas Agesen, der sparkede sit hold foran. Føringsmålet virkede til at tage pusten fra hjemmeholdet, og i det 76. minut scorede det offensive omdrejningspunkt, Lucas Agesen, sit andet mål, da han blev spillet helt fri efter gode kombinationer på midten af banen. I det 80. minut blev den sidste tvivl om kampens udfald så manet til jorden, da Jeppe Dalgaard lukkede kampen til slutresultatet 3-0.

- Vi havde bedre løsninger på tingene end dem, og så havde vi lige det ekstra krydderi oppe foran, siger Frederik Olsen, der samtidig sender rosende ord til Magnus Kappel og Lucas Agesen.

- Magnus Kappel styrede det godt for os i midterforsvaret, og så gjorde Lucas det også super godt oppe foran, siger Frederik Olsen.