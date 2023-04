Thisted sendte Koldby/Hørdum under stregen

HØRDUM:Hverken Koldby/Hørdum eller Thisted FC har jublet over en sejr i de første tre kampe af sæsonen i serie 2. Søndag skulle de to hold så møde hinanden på Hørdum Stadion, og her blev det TFC, der endte med at vinde kampen med 3-1.

- Bortset fra de første 25 minutter synes jeg, at vi dominerede kampen. Det var tiltræng med en sejr, siger spillende træner for Thisted FC Jacob Kjær. I Koldby/Hørdum ærgrer de sig over, at de ikke fik mere ud af deres gode start på kampen, hvor hjemmeholdet skabte mange store chancer.

- Vi kunne sagtens have scoret fire mål i første halvleg, men vi fik ikke scoret på vores chancer. I anden halvleg blev vi ramt af både skader og et rødt kort, og det tog rytmen fra os, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

Fra starten af kampen lagde hjemmeholdet fra Koldby/Hørdum bedst ud. Hjemmeholdet fik produceret flere store chancer, men gode redninger fra Andreas Hove i Thisted-målet forhindrede Koldby/Hørdum i at score. Efter den gode start på opgøret mistede Koldby/Hørdums deres momentum, og i det 25. minut kom Thisted så foran, da Jacob Kjær fandt Jesper Goth, der bragt sit hold foran. Inden afslutningen af første halvleg måtte Koldby/Hørdum se sin anfører, Kristian Højbak, udgå med en skade, og uden deres primusmotor på midtbanen kunne Koldby/Hørdum ikke helt få greb om kampen. Der faldt ikke flere scoringer i første halvleg, og derfor måtte Koldby/Hørdum se sig selv være bagud med 0-1 til halvleg.

I anden halvleg kunne fortsatte kvalerne for Koldby/Hørdum, og i det 61. minut kom de bagud med 0-2, da Jacob Kjær fandt indskiftede Nicklas Holst, der fordoblede Thisteds føring i det 61. minut. Anden halvleg var generelt hård ved Koldby/Hørdum, der i anden halvleg også måtte se angriber Nicklas Morén udgå med skade. I det 72. minut blev nedturen total, da Jacob Kjær fuldendteThisteds gode kamp ved at bringe Thisted foran med 3-0. I slutningen af kampen blev Koldby/Hørdum også reduceret til 10 mand, da Rasmus Munkholm fik sit andet gule kort. Inden slutfløjt fik Koldby/Hørdum pyntet lidt på resultatet, da Pavlo Buba fik reduceret til 1-3. Det blev dog et af få lyspunkter for Koldby/Hørdum, der tabte kampen med 1-3.

- Det var lidt op ad bakke for os med både skader og udvisning, så vi kunne ikke helt holde trykket fra starten af kampen, siger Hanne Sand Smed. I Thisted-lejren glæder de sig over sejren mod Koldby/Hørdum. Jacob Kjær anser nemlig lokalrivalerne som en af konkurrenterne i tabellen.

- Hvis vi skal overleve i serie 2, så vil jeg vurdere, at vi også skal vinde over Koldby/Hørdum. Man skal have god tålmodighed mod Koldby/Hørdum, og det havde vi også i dag, siger Jacob Kjær.

Tæthed i tabellen

Søndagens resultat efterlader Thisted FC på 5. pladsen i rækken med 5 point, mens Koldby/Hørdum er rykket ned under nedrykningsstregen med to point. Hos Koldby/Hørdum tror de dog på, at de kan få vendt tingene.

- Jeg er ikke bekymret. I perioder har vi leveret noget rigtig godt spil, så jeg er sikker på, at vi nok skal få det vendt, siger Hanne Sand Smed. I Thisted-lejren er de tilfredse med deres sejr, der giver et godt rygstød mod den næste del af sæsonen.

- Vi har leveret nogle gode præstationer, så det det var dejligt at få tre point, siger Jacob Kjær.