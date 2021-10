Thisted FC spillede sig nærmere puljesejren i Jyllandsserien

FODBOLD:Thisted FC skulle søndag forsøge at komme tilbage på sporet i Jyllandsserien, efter at det i de seneste to kampe blot var blevet til et point. Genrejsningen skulle ske på hjemmebane, hvor Hobro kom på besøg. Heldigvis for TFC kom de tilbage på sporet ved at vinde ganske komfortabelt 4-1 over Hobro. Med søndagens sejr kan thyboerne med en sejr i næste kamp hjemme mod Vejgaard sikre sig puljesejren.

- Inden kampen snakkede vi meget om, at vi skulle rejse os, og det må man sige, at vi fik gjort med fuld musik, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

Fra starten af opgøret tog hjemmeholdet teten i opgøret, og allerede i det 6. minut styrede Lucas Agesen sit hold på sejrskurs, da han prikkede bolden i mål efter et hjørnespark. Efter føringsmålet kontrollerede thyboerne begivenhederne, og i det 28. minut var Lucas Agesen igen på pletten efter et hjørnespark. I det 35. minut blev den suveræne halvleg fuldendt, da Chance Mihigo spillede Noah Iversen i fødderne. Iversen drejede efterfølgende af på en Hobro-spiller og lobbede køligt bolden i mål til 3-0.

Efter pausen pressede hjemmeholdet på for en fjerde scoring, og den kom i det 59. minut, da Magnus Andersen scorede på et langskud. Kort efter fik Hobro reduceret til 4-1. I kampens sidste 20 minutter var Thisted mest på bolden, og Hobro kom aldrig for alvor tættere på, og derfor sluttede kampen 4-1.

- Det var godt og solidt håndværk i dag, siger Thorbjørn Larsen, der nu ser frem til lørdagens kamp mod Vejgaard, hvor puljesejren kan komme i hus med en sejr.

- Den skal bare have fuld skrue, men det bliver en svær kamp mod et fysisk stærkt Vejgaard-hold, siger han.

Pausestilling: 3-0

Mål: 1-0 Lucas Agesen (6). 2-0 Lucas Agesen (28). 3-0 Noah Iversen (35). 4-0 Magnus Andersen (59). 4-1 (68).