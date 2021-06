Thisted spolerede festen: Hanstholm rykker ned

Hanstholm IF

Thisted FC

1-3

fodbold, serie 2

HANSTHOLM:Der var forskellige ting på spil for Hanstholm IF og Thisted FC, da de skulle lukke sæsonen i serie 2 på Hanstholm Stadion. Udeholdet fra Thisted FC var inden opgøret sikre på nedrykning til serie 3, mens Hanstholm med en sejr som minimum ville være sikret playoffkampe om overlevelse i serie 2. Det blev dog langtfra den ventede afslutning på sæsonen for Hanstholm, der tabte med 1-3 og må tage turen ned i serie 3 sammen med Thisted FC og Klitmøller.

- Der var meget, der ikke fungerede for os. Vi manglede ild i øjnene, og vi tabte alle vores dueller, siger Hanstholm-træner Per Kristiansen. I Thisted-lejren var der omvendt stor tilfredshed med sæsonens sidste kamp.

- Vi spillede dem ud af brættet. Vi kunne spille helt frit, så der var ikke så mange nerver på, siger spillende træner for Thisted Jacob Kjær.

Thisted startede opgøret bedst, men i det 19. minut gjorde Hanstholms Uffe Skinnerup det til 1-0. Thisted fortsatte dog de gode takter, og kort før halvleg gjorde Alex Zefting det til 1-1 efter et godt indlæg.

I anden halvleg fortsatte Hanstholm med at halse efter, og tre skader hjalp heller ikke holmboerne. I det 80. minut gjorde Jacob Kjær det til 2-1 til Thisted, og i kampens overtid blev det sidste søm så slået i kisten af Nicolai Kjær.

- Vi slap fuldstændig kampen i anden halvleg. Jeg ved ikke, om spillerne blev præget af kampens vigtighed, siger Per Kristiansen.

Svingende sæson

Trods en sejr i sidste kamp, så må Thisted FC altså en tur tilbage i serie 3.

- Det er lidt ærgerligt, for jeg synes, at vi er gode nok til at være med i serie 2, siger Jacob Kjær. I Hanstholm peger de blandt andet på svingende præstationer som en af grundende til nedrykningen.

- Vi har smidt 9 ud af 12 point mod de to hold under os, og det er ikke godt nok. Derudover har vores træningsindsats heller ikke været helt i top, siger Per Kristiansen, der håber på en hurtig tilbagevenden til serie 3.

- Vi må op på hesten igen. Der er ikke andet at gøre, siger han.

Pausestilling: 1-1

Mål: 1-0 Uffe Skinnerup (19). 1-1 Alex Zefting (45). 1-2 Jacob Kjær (80). 1-3 Nicolai Kjær (90).