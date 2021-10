Thisted Svømmeklub får ny OL-svømmer

THISTED:: Brystsvømmeren og OL-deltageren Tobias B. Bjerg har sagt farvel til sin tidligere klub AGF til fordel for Thisted Svømmeklub.

Thisted Svømmeklub oplyser i en pressemeddelelse, at den 23-årige Tobias B. Bjerg er flyttet til Thisted for at optimere sine muligheder for deltagelse i internationale stævner.

Tobias B. Bjerg har netop deltaget i Thisted Svømmeklubs træningslejr i efterårsferien under ledelse af klubbens trænerteam cheftræner Mads Bjørn Hansen og assistenttræner Flemmning Poulsen.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at skifte til Thisted Svømmeklub og især til at komme tilbage til en træningsplan, som jeg forbedrede mig rigtigt meget under i 2019, siger Tobias B. Bjerg.

Klubbens cheftræner Mads Bjørn Hansen udtrykker ligeledes tilfredshed over, at have fået den hurtige brystsvømmer på sit hold. Han har nu to OL-svømmere på klubbens elitehold, nemlig også rygcrawleren Karoline Sørensen.

- I Thisted har vi en række helt unikke muligheder, som betyder at svømmerne kan indfri deres ambitioner både nationalt og internationalt, understreger svømmeklubbens cheftræner Mads Bjørn Hansen .