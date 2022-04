Thisted-svømmer niendehurtigst i verden

THISTED: De seneste knap to uger har for Thisted Svømmeklubs brystsvømmer Tobias B. Bjerg og rygcrawler Karoline Sørensen været nok så hektiske og for Tobias B. Bjerg givtige.

Deres tour-de-svøm begyndte 9. april i Stockholm og sluttede 18. april i København, hvor de sammen med Chr. Hovmark, Sebastian Jørgensen, Viktor Enevold Sørensen, Chr. Kjær, Mads Sander Andersen og Asger Mathiasen deltog i Danish Open.

Formålet for Tobias B. Bjerg og Karoline Sørensen var kvalifikation til i første omgang EM i Rom fra den 11. til den 17. august og subsidiært VM i Budapest fra den 18. til 26. juni.

For svømmeklubbens cheftræner Mads Bjørn Hansen var der tilfredshed med, at Tobias B. Bjerg svømmede under tidskravet til EM i 50 meter brystsvømning. Han er ganske få tiendele af et sekund fra kravet i 100 meter brystsvømning, men cheftræneren er sikker på, at han også får muligheden på 100 meteren, når han nu er udtaget. - Tobias' tid på 50 meter brystsvømning er en verdenstid og lige nu er han placeret som den 9. hurtigste i verden, fortæller Mads Bjørn Hansen.

Anderledes forholder det sig med rygcrawleren Karoline Sørensen. Mads Bjørn Hansen fortæller, at Karoline Sørensen satte personlig rekord på 200 meter rygcrawl i Stockholm og var tæt på at forbedre den i København, men hun er stadig cirka et sekund fra Dansk Svømmeunions kravtid.

Mads Bjørn Hansen forventer imidlertid, at Karoline Sørensen alligevel bliver udtaget til EM, da fire piger i aldergruppen 17-20 år, der er tættest på en kravtid, bliver udtaget. - Karoline er klart Danmarks hurtigste kvindelige rygcrawler og cheftræneren understreger, at der også er holdkappen i 4x100 meter medley, hvor Karoline Sørensen i givet fald skal svømme rygcrawlen.

Svømmeklubbens øvrige deltagere i Danish Open gjorde alle en fin figur med deltagelse i B- og C-finalerne. Sebastian Jørgensen viste endnu engang gode takter i sine crawlløb med personlige rekorder og det samme gjorde Asger Mathiasen og Chr. Hovmark, mens Viktor Enevold Sørensen præsterede en fornem tid i 100 meter butterfly og Mads Sander Andersen var for første gang under 2.30 minutter i 200 meter brystsvømning.