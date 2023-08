Thisted tabte luften efter pausen og smed føring på tre mål i serie 2

Thisted FCs hold i serie 2 kom igennem hele følelsesregisteret i sæsonens første kamp på udebane mod Viborg Søndermarken. Thyboerne leverede nemlig sprudlende spil i kampens første halvleg, hvor holdet tilspillede sig en føring på tre mål. I anden halvleg gik mandskabet så tør for luft, hvilket resulterede i et kollaps. Efter at have ført med 3-0 til pause endte gæsterne fra TFC nemlig med at tabe søndagens opgør med 3-4.

- Formen blev udslagsgivende i anden halvleg, hvor vi hang efter og lossede bolden væk hele tiden. Vi var også nød til at have markspiller Kristian Bjørn på mål i dag, og selvom han stod en fin kamp, så var mangelen på ilt og en markspiller på mål ikke en god kombination for os i anden halvleg. Vi er super irriterede over, at vi smider en føring på tre mål, for vi leverede en virkelig god første halvleg, siger spillende træner for Thisted Jacob Kjær.

Grundet ferie hos mange spillere har Thisted FC haft en meget kort optakt til denne sæson. Det var dog ikke til at se fra kampens start, hvor gæsterne var i kontrol. TFC var gode til at tage temperaturen på kampen, og i det 10. minut kom de foran med 1-0, da et hjørnespark blev snittet videre til Jonas Lousdal, der gjorde det til 1-0. I det 20. minut blev det endnu bedre fra gæsterne, da Jacob Kjær fandt Bastian Pedersen med et indlæg. Fra en god position svigtede skarpheden ikke, og så var thyboerne i front med 2-0. I det 35. minut kronede udeholdet den gode første halvleg, da Jonas Lousdal gav gæsterne en føring på 3-0 med sin anden scoring. Efter en fantastisk første halvleg gik TFC til pause med en føring på 3-0.

I anden halvleg begyndte den korte opstart at kunne ses på udeholdets spil. Efter at have været godt med i de første fem minutter af anden halvleg mistede TFC totalt grebet om kampen. Udeholdets spillere mistede luften, og den manglende luft gjorde, at gæsterne traf alle de forkerte beslutninger i anden halvleg. I det 53. minut startede nedturen, da hjemmeholdet fik reduceret efter et hjørnespark. Med to yderligere scoringer i det 63- og 70. minut fuldendte hjemmeholdet deres comeback. I det 87. minut fik mareridtshalvlegen sin kulmination, da værterne scorede deres fjerde mål. Den scoring kom TFC aldrig tilbage fra, og derfor blev sæsonens første kamp tabt med 3-4.

- Det blev rigtig hårdt for os i anden halvleg, og vi manglede både ilt til lungerne og til hjernen. Vi er rigtig skuffede over, at vi ikke endte med at få point med fra kampen, siger Jacob Kjær.

Første halvleg giver tro på tilværelsen

I de seneste par sæsoner har TFC været en del af nedrykningsstriden i serie 2, hvor thyboerne dog har evnet at klare frisag. Afværgelse af nedrykning er også holdets mål i denne sæson, og særligt spillet i første halvleg har givet tro på tingene.

- Vi har fokus på at undgå nedrykningspladserne. Vi spillede en rigtig god første halvleg i dag, hvor vi fik vist, at vi har et rigtig godt topniveau, så det giver helt sikkert lidt tro på tingene, siger Jacob Kjær.